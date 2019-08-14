Видеофакт: на бердской реке Гумёнке сожгли браконьерские снасти

Любопытное видео появилось в группе «Рыбалка в Новосибирске». — Всем привет, поступайте так же. Навели порядок на Гуменке! — гласит аншлаг, предваряющий запись в паблике с прикреплёнными к ней видео. Сюжет «фильма» прост. Двое молодых людей пришли на место (как утверждается? это спуск к реке Гумёнка, она же Раздельная — ред.), где находится схрон браконьерских принадлежностей для рыбной ловли. Оба представляют перед камерой возможным зрителям «короткометражки» сложенные вдоль тропинки, ведущей к речке, сети, поплавки, ванны для очистки рыбы и прочие рыболовецкие «прибамбасы». В какой-то момент всё это парни решают поджечь. Снасти сгорают. Занавес. Борцы с браконьерами решают выложить снятое видео в соответствующей группе социальных сетей. По поводу снятого в сети разгорается горячий спор рыбаков-любителей. Большинство поддерживает поджигателей, хотя высказываются и иные мнения. — Хоть бы анонимно выложил, найдут, пальчики-то топориком отбубенят за то, что полез не в своё, и правильно сделают. Не твоё — не трогай! Закон рыбака, но по-человечески если, то прав, — говорит один. — А рыба в водоемах чья? — спрашивает его другой. — Твои же дети завтра будут пытаться поймать хотя бы одну рыбку на спиннинг, но сделать это им вряд ли удастся, т. к. кто-то ловит её в этом же месте тоннами на запрещенные снасти, ты об этом не подумал? Почему 99% рыбаков должны лишать себя удовольствия ради того, чтобы 1% браконьеров были счастливы???… Тут даже если убрать в сторону закон РФ (запрещающий ловлю сетями на ОВХ) и оставить только мораль и справедливость, все равно ребята правы на 100%!!!…. Теперь на счет отрубленных пальцев вопрос: а почему браки не боятся того, что их неожиданно в ихнем логове застанет » Тимур и его команда» и сожгут в костре вместе с сетями? Потому что еще никто не сжигал, а пора бы уже, потому что реально достали, сволочи. Подумай над этим… А тимуровцам респект и уважуха. — Всё было потушено, лес в порядке, — подводит итог «спецоперации» неизвестных тимуровцев на побережье бердской речушки администратор паблика «Рыбалка в Новосибирске». — Хозяева этого мусора, надеюсь, вы это видите, уроды!
Любопытное видео появилось в группе «Рыбалка в Новосибирске».
— Всем привет, поступайте так же. Навели порядок на Гуменке! — гласит аншлаг, предваряющий запись в паблике с прикреплёнными к ней видео.
Сюжет «фильма» прост. Двое молодых людей пришли на место (как утверждается? это спуск к реке Гумёнка, она же Раздельная — ред.), где находится схрон браконьерских принадлежностей для рыбной ловли. Оба представляют перед камерой возможным зрителям «короткометражки» сложенные вдоль тропинки, ведущей к речке, сети, поплавки, ванны для очистки рыбы и прочие рыболовецкие «прибамбасы». В какой-то момент всё это парни решают поджечь. Снасти сгорают. Занавес.
Борцы с браконьерами решают выложить снятое видео в соответствующей группе социальных сетей.
По поводу снятого в сети разгорается горячий спор рыбаков-любителей. Большинство поддерживает поджигателей, хотя высказываются и иные мнения.
— Хоть бы анонимно выложил, найдут, пальчики-то топориком отбубенят за то, что полез не в своё, и правильно сделают. Не твоё — не трогай! Закон рыбака, но по-человечески если, то прав, — говорит один.
— А рыба в водоемах чья? — спрашивает его другой. — Твои же дети завтра будут пытаться поймать хотя бы одну рыбку на спиннинг, но сделать это им вряд ли удастся, т. к. кто-то ловит её в этом же месте тоннами на запрещенные снасти, ты об этом не подумал? Почему 99% рыбаков должны лишать себя удовольствия ради того, чтобы 1% браконьеров были счастливы???… Тут даже если убрать в сторону закон РФ (запрещающий ловлю сетями на ОВХ) и оставить только мораль и справедливость, все равно ребята правы на 100%!!!….
Теперь на счет отрубленных пальцев вопрос: а почему браки не боятся того, что их неожиданно в ихнем логове застанет » Тимур и его команда» и сожгут в костре вместе с сетями? Потому что еще никто не сжигал, а пора бы уже, потому что реально достали, сволочи. Подумай над этим… А тимуровцам респект и уважуха.
— Всё было потушено, лес в порядке, — подводит итог «спецоперации» неизвестных тимуровцев на побережье бердской речушки администратор паблика «Рыбалка в Новосибирске». — Хозяева этого мусора, надеюсь, вы это видите, уроды!
Видео vk.com
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