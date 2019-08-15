Появилось видео смертельного ДТП на перекрёстке в Бердске
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Появилось видео смертельного ДТП на перекрёстке в Бердске

12:01:448/15/2019
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В группе АвтоБердск ВКонтакте появилась видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленной на ТЦ «Европа» у перекрёстка Ленина-Первомайская, где в минувшую субботу насмерть травмирован байкер в столкновении «девяткой».

На трагических кадрах видно, как въезжающий на перекрёсток по улице Ленина ВАЗ-2109, приостановившись перед перекрёстком, начинает выполнять манёвр поворота налево, на улицу Первомайская. В этот момент в него и врезается на полной скорости мотоциклист, мчавшийся навстречу по Ленина со стороны Суворова.

Сейчас эти кадры, закончившиеся летальным исходом для мотоциклиста, пристально изучают следователи. Похоже, данная видеозапись станет ключевой в расследовании первого в этом году смертельного ДТП, которое произошло в субботу, 10 августа, в 23 часа.

Скрупулёзно разобраться со всеми деталями произошедшего теперь предстоит следователям СО МВД России по Бердску, куда, по словам инспектора по пропаганде ГИБДД региона Константина Шкаберни, переданы все материалы по этому дорожно-транспортному происшествию.

— Водитель ВАЗ-2109, двигающийся с левым поворотом, обязан был пропустить все транспортные средства, двигающиеся навстречу в прямом направлении, и только после это завершать манёвр поворота или разворота. Предварительно — водителем «девятки» нарушен пункт 13.4 правил дорожного движения. В соответствии с ПДД, даже если встречный мотоцикл двигался на красный сигнал светофора, он обязан был его пропустить, — огласил сайту «Свидетель» предварительные выводы Госавтоинспекции.

С погибшим мотоциклистом Александром Алёшкиным друзья и родственники простились вчера. На месте его гибели на улице Ленина напротив Европы появился траурный венок. Пассажир мотоцикла находится в реанимации.

Фото из архива редакции

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    Аноним, 15 августа 2019 1:18:50
    "В соответствии с ПДД, даже если встречный мотоцикл двигался на красный сигнал светофора, он обязан был его пропустить"
    Да ну!!!
    Перед красным мигает зеленый, потом желтый горит и на него уже ехать нельзя, а на красный тем более, это водитель девятки мог завершить маневр на красный.
    А водитель мотоцикла проигнорировал и мигающий зеленый и желтый и красный и вот результат.
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    Аноним, 15 августа 2019 1:28:00
    Судя по видео девятка и микроавтобус двигались на мигающий зеленый, даже не желтый, микроавтобус уехал прямо, а девятка повернула налево и поймала мотоцикл.
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