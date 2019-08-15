Бердчанина сняли с выборов главы Новосибирска

Но Александр Трушакин пообещал вернуться в кандидаты на пост мэра областного центра. Как передаёт сетевое издание «Новая Сибирь», 14 августа на заседании избиркома Новосибирска была отменена регистрация жителя Бердска Александра Трушакина кандидатом в мэры областного центра. Причиной стала приостановка до сентября Верховным судом РФ по требованию российского минюста деятельности «Партии Великое Отечество», от которой и выдвигался заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска». Отметим, что Верховный суд свое решение принял в мае. — Комиссия не имела ни одного официального заверенного документа, чтобы принимать такое решение, – приводит издание комментарий Александра Трушакина по поводу его отстранения и с его слов поясняет, что бердчанин обжалует отмену своей регистрации в суде. — Через неделю восстановят, – заявил «Новой Сибири» экс-кандидат в мэры. Напомним, что выборы главы администрации Новосибирска состоятся 8 сентября в Единый день голосования. Бердские коммунисты не поддерживают нашего кандидата, а призывают, как сообщал сайт «Свидетель», голосовать за нынешнего мэра областного центра Анатолия Локтя Фото из архива редакции
Но Александр Трушакин пообещал вернуться в кандидаты на пост мэра областного центра.
Как передаёт сетевое издание «Новая Сибирь», 14 августа на заседании избиркома Новосибирска была отменена регистрация жителя Бердска Александра Трушакина кандидатом в мэры областного центра. Причиной стала приостановка до сентября Верховным судом РФ по требованию российского минюста деятельности «Партии Великое Отечество», от которой и выдвигался заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска». Отметим, что Верховный суд свое решение принял в мае.
— Комиссия не имела ни одного официального заверенного документа, чтобы принимать такое решение, – приводит издание комментарий Александра Трушакина по поводу его отстранения и с его слов поясняет, что бердчанин обжалует отмену своей регистрации в суде.
— Через неделю восстановят, – заявил «Новой Сибири» экс-кандидат в мэры.
Напомним, что выборы главы администрации Новосибирска состоятся 8 сентября в Единый день голосования. Бердские коммунисты не поддерживают нашего кандидата, а призывают, как сообщал сайт «Свидетель», голосовать за нынешнего мэра областного центра Анатолия Локтя
Фото из архива редакции