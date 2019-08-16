Победили в одном из этапов фестиваля «Звезда спасения» кадеты МЧС из Бердска

Победители всех конкурсов регионального этапа станут участниками второго этапа III Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Сводный хор кадетских классов МЧС России школы № 2 «Спектр» под руководством Максима Шесткова стал победителем в конкурсе музыкального творчества I этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Второе место, как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, заняла воспитанница Отрадненского дома культуры Рыбина Полина с песней «Я хочу служить!» (Куйбышевский район). Третье место досталось солистке вокального ансамбля «Школьные годы» Елене Козловой (Новосибирск), которая исполнила песню «Спасибо, ребята!». В конкурсе приняли участие 104 ребёнка из 3 городов и 7 муниципалитетов. Представили 72 работы в пяти творческих конкурсах: изобразительное творчество, литературное творчество, музыкальное творчество, хореографическое творчество и сценическое творчество. Самым многочисленным по количеству участников, разнообразию видов (жанров) и числу представленных работ оказался конкурс изобразительного искусства. Победители всех творческих конкурсов регионального этапа станут участниками второго этапа III Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Члены жюри фестиваля определят победителей и назовут их имена 28 сентября 2019 года во время торжественной церемонии награждения на гала-концерте, который пройдёт в концертном зале Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе в Москве. Александра Бурковская
Победители всех конкурсов регионального этапа станут участниками второго этапа III Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Сводный хор кадетских классов МЧС России школы № 2 «Спектр» под руководством Максима Шесткова стал победителем в конкурсе музыкального творчества I этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
Второе место, как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, заняла воспитанница Отрадненского дома культуры Рыбина Полина с песней «Я хочу служить!» (Куйбышевский район). Третье место досталось солистке вокального ансамбля «Школьные годы» Елене Козловой (Новосибирск), которая исполнила песню «Спасибо, ребята!».
В конкурсе приняли участие 104 ребёнка из 3 городов и 7 муниципалитетов. Представили 72 работы в пяти творческих конкурсах: изобразительное творчество, литературное творчество, музыкальное творчество, хореографическое творчество и сценическое творчество. Самым многочисленным по количеству участников, разнообразию видов (жанров) и числу представленных работ оказался конкурс изобразительного искусства.
Победители всех творческих конкурсов регионального этапа станут участниками второго этапа III Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Члены жюри фестиваля определят победителей и назовут их имена 28 сентября 2019 года во время торжественной церемонии награждения на гала-концерте, который пройдёт в концертном зале Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе в Москве.
Александра Бурковская