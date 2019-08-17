В Бердске угнали мотоцикл Racer Magnum RC250-C5B
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В Бердске угнали мотоцикл Racer Magnum RC250-C5B

3:17:098/17/2019
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Мотоцикл стоял под окнами хозяев в микрорайоне Раздольный.

— Угнан мотоцикл Magnum зелёного цвета, — написала в соцсетях Татьяна, хозяйка двухколёсного друга.

Инцидент произошёл, по её словам, в микрорайоне Раздольный.

— Он был припаркован под окнами дома, а угнали его вчера, примерно в 21.30, — уточнила Татьяна сайту «Свидетель».

Девушка просит очевидцев или тех, кто знает, где находится её мотоцикл, сообщить ей в личку за вознаграждение или передать информацию в полицию по телефону: 102.

Источник: svidetel24.info

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    shef, 18 августа 2019 7:57:34
    ох уж этот раздольный!
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