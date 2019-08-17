В Бердске угнали мотоцикл Racer Magnum RC250-C5B

Мотоцикл стоял под окнами хозяев в микрорайоне Раздольный. — Угнан мотоцикл Magnum зелёного цвета, — написала в соцсетях Татьяна, хозяйка двухколёсного друга. Инцидент произошёл, по её словам, в микрорайоне Раздольный. — Он был припаркован под окнами дома, а угнали его вчера, примерно в 21.30, — уточнила Татьяна сайту «Свидетель». Девушка просит очевидцев или тех, кто знает, где находится её мотоцикл, сообщить ей в личку за вознаграждение или передать информацию в полицию по телефону: 102.
Мотоцикл стоял под окнами хозяев в микрорайоне Раздольный.
— Угнан мотоцикл Magnum зелёного цвета, — написала в соцсетях Татьяна, хозяйка двухколёсного друга.
Инцидент произошёл, по её словам, в микрорайоне Раздольный.
— Он был припаркован под окнами дома, а угнали его вчера, примерно в 21.30, — уточнила Татьяна сайту «Свидетель».
Девушка просит очевидцев или тех, кто знает, где находится её мотоцикл, сообщить ей в личку за вознаграждение или передать информацию в полицию по телефону: 102.