Toyota Camry попал под мусоровоз «МАЗ» в Бердске
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Toyota Camry попал под мусоровоз «МАЗ» в Бердске

8:53:258/19/2019
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ДТП, произошедшее сегодня, 19 августа, на въезде Бердск, обошлось без пострадавших.

Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель мусоровоза начал разворачиваться и в условиях начавшегося дождя не увидел двигавшийся слева от него автомобиль «Тойота Камри».

— Водитель легковушки, во избежание столкновения, тормозил, что называется, до последнего. Но водитель «МАЗа» в своих действиях был не преклонен и в результате задавил её, — живописал произошедшее Анатолий Сироткин.

Кстати, судя по разметке, разворот в данном месте улицы Первомайская запрещён горизонтальной сплошной линией разметки. Хотя, по словам аваркома, многие в Бердске водители пренебрегают этим запретом. Между тем, за это нарушение по ПДД положен штраф в размере 1500 рублей.

Фото Анатолия Сироткина

Источник: svidetel24.info

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