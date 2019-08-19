Toyota Camry попал под мусоровоз «МАЗ» в Бердске

ДТП, произошедшее сегодня, 19 августа, на въезде Бердск, обошлось без пострадавших. Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель мусоровоза начал разворачиваться и в условиях начавшегося дождя не увидел двигавшийся слева от него автомобиль «Тойота Камри». — Водитель легковушки, во избежание столкновения, тормозил, что называется, до последнего. Но водитель «МАЗа» в своих действиях был не преклонен и в результате задавил её, — живописал произошедшее Анатолий Сироткин. Кстати, судя по разметке, разворот в данном месте улицы Первомайская запрещён горизонтальной сплошной линией разметки. Хотя, по словам аваркома, многие в Бердске водители пренебрегают этим запретом. Между тем, за это нарушение по ПДД положен штраф в размере 1500 рублей. Фото Анатолия Сироткина
ДТП, произошедшее сегодня, 19 августа, на въезде Бердск, обошлось без пострадавших.
Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, водитель мусоровоза начал разворачиваться и в условиях начавшегося дождя не увидел двигавшийся слева от него автомобиль «Тойота Камри».
— Водитель легковушки, во избежание столкновения, тормозил, что называется, до последнего. Но водитель «МАЗа» в своих действиях был не преклонен и в результате задавил её, — живописал произошедшее Анатолий Сироткин.
Кстати, судя по разметке, разворот в данном месте улицы Первомайская запрещён горизонтальной сплошной линией разметки. Хотя, по словам аваркома, многие в Бердске водители пренебрегают этим запретом. Между тем, за это нарушение по ПДД положен штраф в размере 1500 рублей.
Фото Анатолия Сироткина