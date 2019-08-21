Лучевую терапию для детей впервые в области стал проводить Центр Мешалкина в Новосибирске
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Лучевую терапию для детей впервые в области стал проводить Центр Мешалкина в Новосибирске

11:50:268/21/2019
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Центр Мешалкина начал проводить лучевую терапию детям дошкольного, школьного возраста и подросткам — до сих пор в Новосибирской области медицинская помощь этой категории пациентов не оказывалась.

Как сообщает пресс-служба учреждения, первым маленьким новосибирским пациентом НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина стала трёхлетняя девочка Маша С. с редкой злокачественной опухолью центральной нервной системы. В лечении эпендимомы необходим комбинированный подход: хирургическое вмешательство, сеансы лучевой терапии и курсы химиотерапии.

– В апреле 2018 года у Маши внезапно начались судороги и рвота. Врачи заподозрили заболевание инфекционного характера, но обследование не дало результатов. Опухоль головного мозга выявили только через три месяца, выполнив магнитно-резонансную томографию. Маше экстренно выполнили операцию, а уже через год повторную, – рассказывает мама девочки.

В связи с высоким риском продолженного роста опухоли ребёнку в послеоперационном периоде показана лучевая терапия всех отделов головного и спинного мозга. Поскольку до настоящего времени данный вид медицинской помощи детям её возраста в Новосибирской области не оказывали, врачи были вынуждены направлять пациентов на лечение в Москву или Санкт-Петербург.

– Лучевое лечение пациентов младшего детского возраста в условиях Центра Мешалкина не проводилось в связи с целым рядом организационных и финансовых ограничений. Сейчас все вопросы сняты. В процессе лечения будет задействована многопрофильная команда НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина: детский онколог, радиолог, анестезиолог-реаниматолог и другие врачи. Вместе с коллегами из НКЦРБ мы сможем оказывать комплексную высокотехнологичную медицинскую помощь детям с злокачественными новообразованиями. Мы готовы помогать всем нуждающимся детям, – комментирует врач-радиотерапевт Елена Самойлова.

По словам главного детского онколога Новосибирской области Антона Штукерта, в Новосибирской области в лучевой терапии ежегодно нуждаются 40-50 детей. Отныне они могут получать весь необходимый комплекс лечения, не выезжая за пределы области, что очень важно для малышей в таком состоянии.

В рамках финансирования из федерального бюджета Центр Мешалкина бесплатно оказывает помощь по лучевой терапии взрослым пациентам. Курс лечения составляет от одного до тридцати дней. Взрослые после процедуры и короткого наблюдения лечащим врачом, как правило, отправляются домой и приходят снова уже на следующий день. Дети в силу особенностей ответа на лучевую терапию нуждаются в круглосуточном наблюдении в условиях стационарного детского онкологического отделения. Такого отделения в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина нет. Теперь маленькие пациенты будут госпитализироваться в онкологематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске, откуда ежедневно медицинским транспортом будут доставляться в Центр Мешалкина. И госпитализация, и курс лучевого лечения будут бесплатными для пациента, все расходы оплачиваются в рамках региональной программы ОМС.

Фото предоставлено пресс-службой Центра Мешалкина

Источник: svidetel24.info

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