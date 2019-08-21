В операционной вытаскивали из мясорубки ручку годовалой малышке медики в Бердске

В городскую больницу сегодня привезли девочку, руку которой затянуло в электрическую машину для размалывания мяса на фарш. Пострадавшую доставили в ЦГБ прямо с мясорубкой на руке. — Кости руки остались, слава Богу, целыми, — сообщила «Свидетелю» заместитель главного врача по лечебной части Надежда Шахатова. – Но врачам пришлось сильно поволноваться, пока они вытаскивали руку малышки из прибора. В настоящее время девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи травматологи напоминают: дети наиболее подвержены травмам в силу своей активности и отсутствия понимания степени опасности. Родители, будьте внимательны! Фото автора
В городскую больницу сегодня привезли девочку, руку которой затянуло в электрическую машину для размалывания мяса на фарш.
Пострадавшую доставили в ЦГБ прямо с мясорубкой на руке.
— Кости руки остались, слава Богу, целыми, — сообщила «Свидетелю» заместитель главного врача по лечебной части Надежда Шахатова. – Но врачам пришлось сильно поволноваться, пока они вытаскивали руку малышки из прибора. В настоящее время девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи травматологи напоминают: дети наиболее подвержены травмам в силу своей активности и отсутствия понимания степени опасности. Родители, будьте внимательны!
Фото автора