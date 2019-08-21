В операционной вытаскивали из мясорубки ручку годовалой малышке медики в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Это скрывают от жителей ФранцииЭто скрывают от жителей ФранцииНаконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Больше на nouvellesfrance.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

В операционной вытаскивали из мясорубки ручку годовалой малышке медики в Бердске

5:07:448/21/2019
0

<div></div>

В городскую больницу сегодня привезли девочку, руку которой затянуло в электрическую машину для размалывания мяса на фарш.

Пострадавшую доставили в ЦГБ прямо с мясорубкой на руке.

— Кости руки остались, слава Богу, целыми, — сообщила «Свидетелю» заместитель главного врача по лечебной части Надежда Шахатова. – Но врачам пришлось сильно поволноваться, пока они вытаскивали руку малышки из прибора. В настоящее время девочка находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи травматологи напоминают: дети наиболее подвержены травмам в силу своей активности и отсутствия понимания степени опасности. Родители, будьте внимательны!

Фото автора

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
falseЭто скрывают от жителей ФранцииЭто скрывают от жителей ФранцииНаконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Больше на nouvellesfrance.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    Путин приказал ФСБ бороться с хищениями направленных на борьбу с коронавирусом средств
    9:59:07 2/24/2021
    Путин приказал ФСБ бороться с хищениями направленных на борьбу с коронавирусом средств
    Почтальонка обокрала ветеранов на 200 тыс. рублей: Забрала даже победные деньги в Новосибирске
    9:40:11 2/24/2021
    Почтальонка обокрала ветеранов на 200 тыс. рублей: Забрала даже победные деньги в Новосибирске
    БердскПочему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    9:29:48 2/24/2021
    Почему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    9:20:27 2/24/2021
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    9:06:31 2/24/2021
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    8:45:06 2/24/2021
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    8:28:19 2/24/2021
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    8:20:29 2/24/2021
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    8:18:07 2/24/2021
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан