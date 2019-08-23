Ветка муниципальной берёзы упала на частный автомобиль в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ветка муниципальной берёзы упала на частный автомобиль в Бердске

9:04:528/23/2019
0

<div></div>

Инцидент произошёл 23 августа вечером на улице Красноармейской.

Гнилая ветка рухнула на крышу автомобиля «Сузуки Гранд Витара», припаркованного возле частного дома. Кроме того, она легла на проезжую часть, блокировав движение транспорта в сторону Микрорайона.

Автовладелец, он же хозяин деревянного частного дома по улице Красноармейская, пояснил сайту «Свидетель», что все четыре берёзы давно пора было вырубить. Да всё как-то руки не дошли заняться этой проблемой или сигнализировать муниципальным службам.

— Смотрите, они все гнилые внутри, несмотря на то, что внешне зелёные, — показывает на растущие вдоль дороги напротив дома деревья мужчина. Бердчанин с соседями уже пожалел, что припарковал свой авто не во дворе, а именно под кроной гниющих растений.

Подавать в суд на коммунальщиков, а на его взгляд – это именно муниципальные деревья — автовладелец не предполагает. По его мнению, его «железный конь» отделался царапинами на крыше. Но сотрудников ГИБДД он всё-таки попросил приехать на место происшествия.

Напомним, что сегодня около полудня на стройке жилого дома в районе так называемой Ферганы в Бердске упал автокран. Пострадавших нет.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почтальонка обокрала ветеранов на 200 тыс. рублей: Забрала даже победные деньги в Новосибирске
    9:40:11 2/24/2021
    Почтальонка обокрала ветеранов на 200 тыс. рублей: Забрала даже победные деньги в Новосибирске
    Почему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    9:29:48 2/24/2021
    Почему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    9:20:27 2/24/2021
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    9:06:31 2/24/2021
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    8:45:06 2/24/2021
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    8:28:19 2/24/2021
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    8:20:29 2/24/2021
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    8:18:07 2/24/2021
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    7:59:22 2/24/2021
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    7:50:15 2/24/2021
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года