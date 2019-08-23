Ветка муниципальной берёзы упала на частный автомобиль в Бердске

Инцидент произошёл 23 августа вечером на улице Красноармейской. Гнилая ветка рухнула на крышу автомобиля «Сузуки Гранд Витара», припаркованного возле частного дома. Кроме того, она легла на проезжую часть, блокировав движение транспорта в сторону Микрорайона. Автовладелец, он же хозяин деревянного частного дома по улице Красноармейская, пояснил сайту «Свидетель», что все четыре берёзы давно пора было вырубить. Да всё как-то руки не дошли заняться этой проблемой или сигнализировать муниципальным службам. — Смотрите, они все гнилые внутри, несмотря на то, что внешне зелёные, — показывает на растущие вдоль дороги напротив дома деревья мужчина. Бердчанин с соседями уже пожалел, что припарковал свой авто не во дворе, а именно под кроной гниющих растений. Подавать в суд на коммунальщиков, а на его взгляд – это именно муниципальные деревья — автовладелец не предполагает. По его мнению, его «железный конь» отделался царапинами на крыше. Но сотрудников ГИБДД он всё-таки попросил приехать на место происшествия. Напомним, что сегодня около полудня на стройке жилого дома в районе так называемой Ферганы в Бердске упал автокран. Пострадавших нет. Фото автора
Инцидент произошёл 23 августа вечером на улице Красноармейской.
Гнилая ветка рухнула на крышу автомобиля «Сузуки Гранд Витара», припаркованного возле частного дома. Кроме того, она легла на проезжую часть, блокировав движение транспорта в сторону Микрорайона.
Автовладелец, он же хозяин деревянного частного дома по улице Красноармейская, пояснил сайту «Свидетель», что все четыре берёзы давно пора было вырубить. Да всё как-то руки не дошли заняться этой проблемой или сигнализировать муниципальным службам.
— Смотрите, они все гнилые внутри, несмотря на то, что внешне зелёные, — показывает на растущие вдоль дороги напротив дома деревья мужчина. Бердчанин с соседями уже пожалел, что припарковал свой авто не во дворе, а именно под кроной гниющих растений.
Подавать в суд на коммунальщиков, а на его взгляд – это именно муниципальные деревья — автовладелец не предполагает. По его мнению, его «железный конь» отделался царапинами на крыше. Но сотрудников ГИБДД он всё-таки попросил приехать на место происшествия.
Напомним, что сегодня около полудня на стройке жилого дома в районе так называемой Ферганы в Бердске упал автокран. Пострадавших нет.
Фото автора