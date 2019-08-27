Бердчанина осудили за поддельные водительские права
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бердчанина осудили за поддельные водительские права

2:19:528/27/2019
0

<div></div>

В августе мировой суд вынес приговор бердчанину, подделавшему водительские права категории «В».

О подсудимом известно, что он проживает в Южном микрорайоне, холост и бездетен, имеет неоконченное высшее образование, нигде не работает, ранее не судим.

История началась с безобидного разговора со знакомым. Тот рассказал, что водительские права можно купить через Интернет, не тратя время на учёбу и экзамены. Идея понравилась, и молодой человек перешёл к её реализации. Он зашёл через телефон в «WhatsApp» и там нашёл дельца, предлагающего водительские удостоверения категории «В». Бердчанин списался с «бизнесменом» и договорился о покупке у него заветных корочек за 25 тыс. рублей. Перед сделкой будущий водитель отправил продавцу отсканированную медицинскую справку на своё имя и фотографию. После этого молодой человек перечислил деньги на указанный предпринимателем счёт. Вскоре по почте автолюбителю пришла посылка с новенькими водительскими правами на его имя.

Получив корочки, молодой человек начал гонять на своём автомобиле «ВАЗ-2114». Однако вскоре фальшивого водителя остановили сотрудники ДПС и попросили показать права. По всей видимости, подделка оказалась совсем невысокого качества. Сотрудники полиции сразу же заподозрили фальшивку и передали «документ» экспертам, а молодой человек оказался под следствием. Тут фальшивый водитель во всём признался и чистосердечно раскаялся, после чего попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В этом случае предусмотренное санкциями статьи наказание уменьшается на треть.

В суде любитель подделки полностью согласился с описанием преступного деяния, изложенным в обвинительном заключении. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ: использование заведомо подложного документа. В качестве смягчающего обстоятельства учли удовлетворительную характеристику участкового, отсутствие судимостей, а также явку с повинной. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.

В итоге приговор: пять месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденный не имеет права покидать свой дом с 22.00 до 6.00. Днём ему предписано не посещать городские, общественные и массовые мероприятия. Ещё ему запретили выезжать за пределы Бердска без согласия инспекции исполнения наказаний.

Предусмотренное по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ максимальное наказание — лишение свободы до одного года.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    9:29:48 2/24/2021
    Почему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    9:20:27 2/24/2021
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    9:06:31 2/24/2021
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    8:45:06 2/24/2021
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    8:28:19 2/24/2021
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    8:20:29 2/24/2021
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    8:18:07 2/24/2021
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    7:59:22 2/24/2021
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    7:50:15 2/24/2021
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    БердскШтормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики
    7:39:46 2/24/2021
    Штормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики