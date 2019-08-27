Бердчанина осудили за поддельные водительские права

В августе мировой суд вынес приговор бердчанину, подделавшему водительские права категории «В». О подсудимом известно, что он проживает в Южном микрорайоне, холост и бездетен, имеет неоконченное высшее образование, нигде не работает, ранее не судим. История началась с безобидного разговора со знакомым. Тот рассказал, что водительские права можно купить через Интернет, не тратя время на учёбу и экзамены. Идея понравилась, и молодой человек перешёл к её реализации. Он зашёл через телефон в «WhatsApp» и там нашёл дельца, предлагающего водительские удостоверения категории «В». Бердчанин списался с «бизнесменом» и договорился о покупке у него заветных корочек за 25 тыс. рублей. Перед сделкой будущий водитель отправил продавцу отсканированную медицинскую справку на своё имя и фотографию. После этого молодой человек перечислил деньги на указанный предпринимателем счёт. Вскоре по почте автолюбителю пришла посылка с новенькими водительскими правами на его имя. Получив корочки, молодой человек начал гонять на своём автомобиле «ВАЗ-2114». Однако вскоре фальшивого водителя остановили сотрудники ДПС и попросили показать права. По всей видимости, подделка оказалась совсем невысокого качества. Сотрудники полиции сразу же заподозрили фальшивку и передали «документ» экспертам, а молодой человек оказался под следствием. Тут фальшивый водитель во всём признался и чистосердечно раскаялся, после чего попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В этом случае предусмотренное санкциями статьи наказание уменьшается на треть. В суде любитель подделки полностью согласился с описанием преступного деяния, изложенным в обвинительном заключении. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ: использование заведомо подложного документа. В качестве смягчающего обстоятельства учли удовлетворительную характеристику участкового, отсутствие судимостей, а также явку с повинной. Отягчающих обстоятельств суд не выявил. В итоге приговор: пять месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденный не имеет права покидать свой дом с 22.00 до 6.00. Днём ему предписано не посещать городские, общественные и массовые мероприятия. Ещё ему запретили выезжать за пределы Бердска без согласия инспекции исполнения наказаний. Предусмотренное по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ максимальное наказание — лишение свободы до одного года.
В августе мировой суд вынес приговор бердчанину, подделавшему водительские права категории «В».
О подсудимом известно, что он проживает в Южном микрорайоне, холост и бездетен, имеет неоконченное высшее образование, нигде не работает, ранее не судим.
История началась с безобидного разговора со знакомым. Тот рассказал, что водительские права можно купить через Интернет, не тратя время на учёбу и экзамены. Идея понравилась, и молодой человек перешёл к её реализации. Он зашёл через телефон в «WhatsApp» и там нашёл дельца, предлагающего водительские удостоверения категории «В». Бердчанин списался с «бизнесменом» и договорился о покупке у него заветных корочек за 25 тыс. рублей. Перед сделкой будущий водитель отправил продавцу отсканированную медицинскую справку на своё имя и фотографию. После этого молодой человек перечислил деньги на указанный предпринимателем счёт. Вскоре по почте автолюбителю пришла посылка с новенькими водительскими правами на его имя.
Получив корочки, молодой человек начал гонять на своём автомобиле «ВАЗ-2114». Однако вскоре фальшивого водителя остановили сотрудники ДПС и попросили показать права. По всей видимости, подделка оказалась совсем невысокого качества. Сотрудники полиции сразу же заподозрили фальшивку и передали «документ» экспертам, а молодой человек оказался под следствием. Тут фальшивый водитель во всём признался и чистосердечно раскаялся, после чего попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В этом случае предусмотренное санкциями статьи наказание уменьшается на треть.
В суде любитель подделки полностью согласился с описанием преступного деяния, изложенным в обвинительном заключении. Суд квалифицировал действия подсудимого по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ: использование заведомо подложного документа. В качестве смягчающего обстоятельства учли удовлетворительную характеристику участкового, отсутствие судимостей, а также явку с повинной. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.
В итоге приговор: пять месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденный не имеет права покидать свой дом с 22.00 до 6.00. Днём ему предписано не посещать городские, общественные и массовые мероприятия. Ещё ему запретили выезжать за пределы Бердска без согласия инспекции исполнения наказаний.
Предусмотренное по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ максимальное наказание — лишение свободы до одного года.