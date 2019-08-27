Горели деревянные сарайки в подвале жилого дома в Микрорайоне Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Это скрывают от жителей ФранцииЭто скрывают от жителей ФранцииНаконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Больше на nouvellesfrance.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

Горели деревянные сарайки в подвале жилого дома в Микрорайоне Бердска

4:45:178/27/2019
0

<div></div>

На место происшествия прибыло три автоцистерны из местной пожарной части.

Возгорание в подвале дома Микрорайон, 6, по словам жильцов, собравшихся во дворе, произошло сегодня, 27 августа, около 15 часов. По их словам, полыхали деревянные секции сараев, расположенных в подвале. Причём, огонь в подвальном помещении быстро распространился от второго подъезда к первому. Эту же информацию сайту «Свидетель» подтвердили и сами брандмейстеры, вышедшие на свежий воздух из огненной стихии.

— Там горит всё, пройти туда нельзя, ещё не дотушили, — сказали пожарные корреспонденту.

Как поделился информацией местный дворник, он давно предлагал снести деревянные секции для хранения домашних вещей жителей дома, расположенные в подвале, но домочадцы были против.

— Тут явно кто-то из жильцов покурил и бросил не затушенный окурок, — сказал он.

Ещё версию высказала собеседница дворника: «Могло и от щитовой загореться». Женщина укорила дворового уборщика, чтобы не шибко делился своими мыслями в присутствии прессы.

— Дознаватели выяснят.

На 15.50 пожар в подвале был ещё не потушен. Дознаватели стояли возле подгоревшей двери одной из сараек, вытащенной брандмейстерами из огня и с комментариями не торопились.

— Пострадавших нет, — единственное, что удалось узнать у них на этот час.

Фото автора, видео Сергея из группы Вотсап-АвтоБердск

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    9:29:48 2/24/2021
    Почему забрали прокурора Бердска и меняют глав силовых ведомств в Новосибирской области, ответили эксперты
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    9:20:27 2/24/2021
    В день иконы Божией Матери "Иверская" душевные открытки и теплые слова-поздравления 25 февраля для каждого
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    9:06:31 2/24/2021
    С пилота за аварию вертолета требует 597 млн рубле Минобороны. Жалобу защиты рассмотрят в Новосибирске
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    8:45:06 2/24/2021
    Звезда "Холопа" Милош Бикович из Сербии получил российское гражданство
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    8:28:19 2/24/2021
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    8:20:29 2/24/2021
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    8:18:07 2/24/2021
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    7:59:22 2/24/2021
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    7:50:15 2/24/2021
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    БердскШтормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики
    7:39:46 2/24/2021
    Штормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики