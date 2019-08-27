Горели деревянные сарайки в подвале жилого дома в Микрорайоне Бердска

На место происшествия прибыло три автоцистерны из местной пожарной части. Возгорание в подвале дома Микрорайон, 6, по словам жильцов, собравшихся во дворе, произошло сегодня, 27 августа, около 15 часов. По их словам, полыхали деревянные секции сараев, расположенных в подвале. Причём, огонь в подвальном помещении быстро распространился от второго подъезда к первому. Эту же информацию сайту «Свидетель» подтвердили и сами брандмейстеры, вышедшие на свежий воздух из огненной стихии. — Там горит всё, пройти туда нельзя, ещё не дотушили, — сказали пожарные корреспонденту. Как поделился информацией местный дворник, он давно предлагал снести деревянные секции для хранения домашних вещей жителей дома, расположенные в подвале, но домочадцы были против. — Тут явно кто-то из жильцов покурил и бросил не затушенный окурок, — сказал он. Ещё версию высказала собеседница дворника: «Могло и от щитовой загореться». Женщина укорила дворового уборщика, чтобы не шибко делился своими мыслями в присутствии прессы. — Дознаватели выяснят. На 15.50 пожар в подвале был ещё не потушен. Дознаватели стояли возле подгоревшей двери одной из сараек, вытащенной брандмейстерами из огня и с комментариями не торопились. — Пострадавших нет, — единственное, что удалось узнать у них на этот час.
На место происшествия прибыло три автоцистерны из местной пожарной части.
Возгорание в подвале дома Микрорайон, 6, по словам жильцов, собравшихся во дворе, произошло сегодня, 27 августа, около 15 часов. По их словам, полыхали деревянные секции сараев, расположенных в подвале. Причём, огонь в подвальном помещении быстро распространился от второго подъезда к первому. Эту же информацию сайту «Свидетель» подтвердили и сами брандмейстеры, вышедшие на свежий воздух из огненной стихии.
— Там горит всё, пройти туда нельзя, ещё не дотушили, — сказали пожарные корреспонденту.
Как поделился информацией местный дворник, он давно предлагал снести деревянные секции для хранения домашних вещей жителей дома, расположенные в подвале, но домочадцы были против.
— Тут явно кто-то из жильцов покурил и бросил не затушенный окурок, — сказал он.
Ещё версию высказала собеседница дворника: «Могло и от щитовой загореться». Женщина укорила дворового уборщика, чтобы не шибко делился своими мыслями в присутствии прессы.
— Дознаватели выяснят.
На 15.50 пожар в подвале был ещё не потушен. Дознаватели стояли возле подгоревшей двери одной из сараек, вытащенной брандмейстерами из огня и с комментариями не торопились.
— Пострадавших нет, — единственное, что удалось узнать у них на этот час.
Фото автора, видео Сергея из группы Вотсап-АвтоБердск