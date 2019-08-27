Жалуются на давку в соцзащите жители Бердска
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Жалуются на давку в соцзащите жители Бердска

6:38:508/27/2019
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Чтобы оформить необходимые документы в отделе пособий и социальных выплат, бердчане выстаивают в очереди с утра до самого вечера.

— В настоящий момент в соцзащите просто столпотворение, потому что в этом месяце многие льготники не в полном объеме получили компенсацию за оплату жилья и коммунальные услуги, — сообщила «Свидетелю» Тамара Попова. – Мало того, что денег недодали, так ещё и перерасчёт делают очень медленно. При мне молодой специалист отдела выбегала из кабинета восемь раз, чтобы проконсультироваться с более опытными коллегами. Разве это дело? Когда в отделе пособий и социальных выплат центра социальной защиты наведут порядок?

После тревожного сигнала журналисты «Свидетеля» побывали на месте событий, но огромных очередей не увидели.

— Это вовсе не значит, что их нет, — пояснили нам горожане. — Просто люди уже устали ждать и разбрелись, кто куда. Но они скоро вернутся! В каждый кабинет составлен список очередности, в котором значится не менее 15 человек.

В ходе беседы люди подчеркнули, что огромные очереди в отделе пособий и социальных выплат проблема не только этого месяца, а обычное дело.

— А всё потому, что люди не любят ходить в МФЦ, где работа с клиентами налажена не лучшим образом, — считают они. – В многофункциональном центре никто никогда не разбирается, нужные справки им предоставил человек или нет. Не глядя, эти бумажки отправляют в соцзащиту, а затем начинается, «то донесите, это исправьте…». Чтобы лишний раз не топтать ноги, народ сразу же идет в отдел пособий, оттого и давки. В настоящее время они существенно увеличились из-за льготников — малоимущих и многодетных семей, которые выписывают для своих детей справки на бесплатное питание в школьных столовых.

— Данную проблему нужно как-то решать, — считают жители Бердска. – Возможно, руководителям МФЦ, отдела пособий и социальных выплат стоит пересмотреть организацию работы в своих учреждениях и что-то изменить.

«Свидетель» направил запросы в данные учреждения с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

Фото Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

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