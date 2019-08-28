Про женщину в синем халате спели в небе над Бердском

Двое мужчин на параплане пробыли на высоте 600 метров около 12 минут и успели снять музыкальный клип. — Эта идея возникла у нас с Андреем Кращуком, лидером группы «Жажда», примерно неделю назад, когда мы случайно встретились на музыкальном фестивале, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов. Съемки проходили на аэродроме «Бердск-Южный», участники эксперимента оделись в одинаковые красные рубашки, закрепили на шляпе пилота камеру «GoPro», а во время полета музыкант дважды успел сыграть песню «Женщина в синем халате». — Сначала аккордеонист хотел спеть несколько песен, но я решил, что пусть у нас будет лучше хороший клип с одной песней, — говорит парапланерист. — Поэтому Андрей два раза спел одну и ту же песню, чтобы у нас был запасной вариант. Правда, последний куплет ему пришлось заканчивать уже на земле — времени в полете было мало. По словам спортсмена, летать было нелегко, так как погода в тот день совсем не располагала к этому. — Управлять парапланом было сложно, в воздухе нас постоянно раскачивало, — вспоминает Александр Орлов. — К тому же, Андрей летал первый раз, ну и боялся, соответственно. Хотя во время нашего первого полета, он был так занят музыкой, что даже ничего толком не увидел. Потом вечером Андрей и Александр еще раз поднялись в воздух, просто для того, чтобы музыкант полюбовался прекрасными видами Бердска.
Двое мужчин на параплане пробыли на высоте 600 метров около 12 минут и успели снять музыкальный клип.
— Эта идея возникла у нас с Андреем Кращуком, лидером группы «Жажда», примерно неделю назад, когда мы случайно встретились на музыкальном фестивале, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов.
Съемки проходили на аэродроме «Бердск-Южный», участники эксперимента оделись в одинаковые красные рубашки, закрепили на шляпе пилота камеру «GoPro», а во время полета музыкант дважды успел сыграть песню «Женщина в синем халате».
— Сначала аккордеонист хотел спеть несколько песен, но я решил, что пусть у нас будет лучше хороший клип с одной песней, — говорит парапланерист. — Поэтому Андрей два раза спел одну и ту же песню, чтобы у нас был запасной вариант. Правда, последний куплет ему пришлось заканчивать уже на земле — времени в полете было мало.
По словам спортсмена, летать было нелегко, так как погода в тот день совсем не располагала к этому.
— Управлять парапланом было сложно, в воздухе нас постоянно раскачивало, — вспоминает Александр Орлов. — К тому же, Андрей летал первый раз, ну и боялся, соответственно. Хотя во время нашего первого полета, он был так занят музыкой, что даже ничего толком не увидел.
Потом вечером Андрей и Александр еще раз поднялись в воздух, просто для того, чтобы музыкант полюбовался прекрасными видами Бердска.
Видео сайту «Свидетель» предоставил Сергей Михеев, руководитель областной федерации сверхлёгкой авиации