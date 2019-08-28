20 выпускников педвузов пришли работать в школы Бердска

Аплодисментами встретил зал новость о том, что в этом году зарплата учителей пусть слегка, но повысится. 28 августа в ДК «Родина» состоялась традиционная августовская конференция педагогов Бердска. На ней собрались более 500 человек. Как максимально приблизить к школьной жизни утверждение, что каждый ребёнок талантлив в той или иной сфере? И добиться того, чтобы этот талант к выпускному балу не зачах? Елена Плетнёва, начальник отдела дошкольного и общего образования профильного областного министерства продемонстрировав бердским учителям региональную модель выявления, развития и поддержки детских талантов. Основной упор она сделала на участии школьников в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня, то есть на том, что «вариться в своей каше» — это грех. Дети должны соревноваться, общаться, подпитываться новыми идеями… Вот бы ещё учителям хватало времени на отслеживание всех фестивальных возможностей! Жанна Тузова, начальник городского управления образования, озвучила самые важные достижения прошлого года, обозначила планы на будущее, перечислила проблемы. В частности, она подчеркнула, что в течение нескольких лет в Бердске существует острый дефицит мест в детсадах для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Жанна Леонидовна озвучила несколько вариантов решения этого вопроса, которые были предложены министром образования Сергеем Федорчуком на съезде работников образования. Среди реальных вариантов — помощь городского бюджета родителям в оплате посещения ребёнком частного детского сада, если в муниципальном ему не смогли выделить место. По информации Жанны Тузовой, сегодня в Бердске такую помощь получают 40 семей: им доплачивают более двух тысяч рублей ежемесячно. А 100 тысяч рублей готов предоставить областной бюджет на обустройство места для ребёнка тому, кто возьмётся организовать частный детсад. Но при условии, что родительская плата здесь не превысит муниципальный уровень. Благожелательно принял зал сообщение о начислении по-новому учительской зарплаты. Изменения в начислениях фиксированного оклада и надбавок даст в 2019 году небольшую прибавку, а в 2020-м — более существенную. По данным, предоставленным начальником управления образования, в I квартале 2019 года она равнялась 35 339 рублям, в 2018-м средняя зарплата педагогов составляла 34 990 рублей. Серьёзной проблемой для бердских школ является дефицит учителей, особенно молодых. Но в новом учебном году в наши школы пришли работать 20 выпускников педагогических университетов. В их числе — бывший ученик школы № 10 Алексей Пышьев; с 1 сентября он будет трудиться учителем физкультуры в лицее № 6. — Профессию педагога выбрал осознанно: хочу учить детей полезному, важному, нужному, — сообщил «Свидетелю» Алексей. – Своих интересных методик преподавания я пока не разработал, но постараюсь, чтобы на мои уроки ребята ходили с удовольствием. Напутственные слова в адрес педколлектива Бердска произнесли мэр города Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, директор лицея № 6, депутат Заксобрания НСО Зоя Родина. Фото автора
Аплодисментами встретил зал новость о том, что в этом году зарплата учителей пусть слегка, но повысится.
28 августа в ДК «Родина» состоялась традиционная августовская конференция педагогов Бердска. На ней собрались более 500 человек.
Как максимально приблизить к школьной жизни утверждение, что каждый ребёнок талантлив в той или иной сфере? И добиться того, чтобы этот талант к выпускному балу не зачах? Елена Плетнёва, начальник отдела дошкольного и общего образования профильного областного министерства продемонстрировав бердским учителям региональную модель выявления, развития и поддержки детских талантов. Основной упор она сделала на участии школьников в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня, то есть на том, что «вариться в своей каше» — это грех. Дети должны соревноваться, общаться, подпитываться новыми идеями… Вот бы ещё учителям хватало времени на отслеживание всех фестивальных возможностей!
Жанна Тузова, начальник городского управления образования, озвучила самые важные достижения прошлого года, обозначила планы на будущее, перечислила проблемы. В частности, она подчеркнула, что в течение нескольких лет в Бердске существует острый дефицит мест в детсадах для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Жанна Леонидовна озвучила несколько вариантов решения этого вопроса, которые были предложены министром образования Сергеем Федорчуком на съезде работников образования.
Среди реальных вариантов — помощь городского бюджета родителям в оплате посещения ребёнком частного детского сада, если в муниципальном ему не смогли выделить место. По информации Жанны Тузовой, сегодня в Бердске такую помощь получают 40 семей: им доплачивают более двух тысяч рублей ежемесячно.
А 100 тысяч рублей готов предоставить областной бюджет на обустройство места для ребёнка тому, кто возьмётся организовать частный детсад. Но при условии, что родительская плата здесь не превысит муниципальный уровень.
Благожелательно принял зал сообщение о начислении по-новому учительской зарплаты. Изменения в начислениях фиксированного оклада и надбавок даст в 2019 году небольшую прибавку, а в 2020-м — более существенную. По данным, предоставленным начальником управления образования, в I квартале 2019 года она равнялась 35 339 рублям, в 2018-м средняя зарплата педагогов составляла 34 990 рублей.
Серьёзной проблемой для бердских школ является дефицит учителей, особенно молодых. Но в новом учебном году в наши школы пришли работать 20 выпускников педагогических университетов. В их числе — бывший ученик школы № 10 Алексей Пышьев; с 1 сентября он будет трудиться учителем физкультуры в лицее № 6.
— Профессию педагога выбрал осознанно: хочу учить детей полезному, важному, нужному, — сообщил «Свидетелю» Алексей. – Своих интересных методик преподавания я пока не разработал, но постараюсь, чтобы на мои уроки ребята ходили с удовольствием.
Напутственные слова в адрес педколлектива Бердска произнесли мэр города Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Валерий Бадьин, директор лицея № 6, депутат Заксобрания НСО Зоя Родина.
Фото автора