Разбирают завалы рухнувшего здания в Новосибирске спасатели из Бердска
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Разбирают завалы рухнувшего здания в Новосибирске спасатели из Бердска

6:30:088/28/2019
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Сегодня в 12.45 на улице Ударная в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена строящегося здания. Под завалами оказались рабочие.

По информации очевидцев, стена здания обвалилась на рабочих, которые работали в траншее. Грохот, по словам местных жителей, был слышен далеко вокруг. На место сразу же выехали все спецслужбы. Как рассказала спасатель бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Наталья Дмитриева, первая группа бердских спасателей отправилась на место в 12.55. Далее, в течение часа, из Бердска на улицу Ударная отправились ещё две группы общей численностью 17 человек во главе с начальником поисково-спасательного подразделения Сергеем Козиным. Место оказалось полностью заваленным обломками кирпичей, бетоном и металлом.

— Было принято решение о том, что спасатели будут одновременно работать группами по семь человек по 45 минут, — рассказала Дмитриева. – Всего при разборах завалов работают порядка 200 спасателей.

Один из рабочих выбрался из-под завалов практически сразу, у него оказалась сломана нога. Предположительно, там остались по разным оценкам от 9 до 12 человек. Тело одного из рабочих, оказавшихся в этом месте, спасатели нашли в течение часа после начала работ. Второе тело обнаружила поисковая собака около 16.20. Работы на месте продолжаются.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области. «В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям заказчиков, подрядчиков, осуществляющим работы, и должностным лицам органов строительного надзора. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Александра Бурковская, фото предоставлено БПСО, видео Следственного управления СК России по Новосибирской области

Источник: svidetel24.info

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