Откроют музей основателя поискового отряда «Кондор» Сергея Ивановича Зверева в Бердске

Учреждение в память об этом замечательном человеке решили создать педагоги и учащиеся школы № 9. — Сергей Иванович преподавал в нашей школе ОБЖ, технологию, много времени уделял патриотическому воспитанию подрастающего поколения, — сообщила «Свидетелю» Вера Забелич, директор образовательного учреждения. — Своим патриотизмом, особым духом он заряжал всех людей, которые были рядом. Мы безгранично уважали этого человека, очень сильно переживали его уход из жизни, поэтому после смерти Сергея Ивановича в кабинете истории оформили уголок памяти. На небольшой витрине мы разместили экспонаты времен Великой Отечественной войны, подаренные школе этим замечательным человеком. В их числе армейская фляжка, солдатская ложка, ржавый штык-нож… В этом году школа № 9 выиграла гранд «Поддержка школьных музеев». На эти средства коллектив приобрел пять красивых музейных витрин. На одной из них будут размещены школьные реликвии, на четырёх – экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности Сергея Ивановича Зверева. Открытие музея состоится в сентябре. — Надеюсь, на это торжественное мероприятие придут многие бердчане, которые искренне любили и уважали Сергея Зверева, — сказала Вера Викторовна. Сергей Иванович Зверев — основатель поискового отряда «Кондор». Благодаря его работе за 13 лет в поисковое движение включились более 300 бердских парней и девушек. Под его руководством c полей сражений в тверской области ребята подняли останки 520 бойцов. Поисковый отряд «Кондор» продолжает дело своего учителя. В этом году участники экспедиции нашли останки шестерых бойцов. «Кондоровцы» живут под девизом: «Война не закончится, пока не похоронен последний солдат». Фото из архива редакции
Учреждение в память об этом замечательном человеке решили создать педагоги и учащиеся школы № 9.
— Сергей Иванович преподавал в нашей школе ОБЖ, технологию, много времени уделял патриотическому воспитанию подрастающего поколения, — сообщила «Свидетелю» Вера Забелич, директор образовательного учреждения. — Своим патриотизмом, особым духом он заряжал всех людей, которые были рядом. Мы безгранично уважали этого человека, очень сильно переживали его уход из жизни, поэтому после смерти Сергея Ивановича в кабинете истории оформили уголок памяти. На небольшой витрине мы разместили экспонаты времен Великой Отечественной войны, подаренные школе этим замечательным человеком. В их числе армейская фляжка, солдатская ложка, ржавый штык-нож…
В этом году школа № 9 выиграла гранд «Поддержка школьных музеев». На эти средства коллектив приобрел пять красивых музейных витрин. На одной из них будут размещены школьные реликвии, на четырёх – экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности Сергея Ивановича Зверева. Открытие музея состоится в сентябре.
— Надеюсь, на это торжественное мероприятие придут многие бердчане, которые искренне любили и уважали Сергея Зверева, — сказала Вера Викторовна.
Сергей Иванович Зверев — основатель поискового отряда «Кондор». Благодаря его работе за 13 лет в поисковое движение включились более 300 бердских парней и девушек. Под его руководством c полей сражений в тверской области ребята подняли останки 520 бойцов. Поисковый отряд «Кондор» продолжает дело своего учителя. В этом году участники экспедиции нашли останки шестерых бойцов. «Кондоровцы» живут под девизом: «Война не закончится, пока не похоронен последний солдат».
Фото из архива редакции