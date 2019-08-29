Откроют музей основателя поискового отряда «Кондор» Сергея Ивановича Зверева в Бердске
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Откроют музей основателя поискового отряда «Кондор» Сергея Ивановича Зверева в Бердске

8:50:468/29/2019
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Учреждение в память об этом замечательном человеке решили создать педагоги и учащиеся школы № 9.

— Сергей Иванович преподавал в нашей школе ОБЖ, технологию, много времени уделял патриотическому воспитанию подрастающего поколения, — сообщила «Свидетелю» Вера Забелич, директор образовательного учреждения. — Своим патриотизмом, особым духом он заряжал всех людей, которые были рядом. Мы безгранично уважали этого человека, очень сильно переживали его уход из жизни, поэтому после смерти Сергея Ивановича в кабинете истории оформили уголок памяти. На небольшой витрине мы разместили экспонаты времен Великой Отечественной войны, подаренные школе этим замечательным человеком. В их числе армейская фляжка, солдатская ложка, ржавый штык-нож…

В этом году школа № 9 выиграла гранд «Поддержка школьных музеев». На эти средства коллектив приобрел пять красивых музейных витрин. На одной из них будут размещены школьные реликвии, на четырёх – экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности Сергея Ивановича Зверева. Открытие музея состоится в сентябре.

— Надеюсь, на это торжественное мероприятие придут многие бердчане, которые искренне любили и уважали Сергея Зверева, — сказала Вера Викторовна.

Сергей Иванович Зверев — основатель поискового отряда «Кондор». Благодаря его работе за 13 лет в поисковое движение включились более 300 бердских парней и девушек. Под его руководством c полей сражений в тверской области ребята подняли останки 520 бойцов. Поисковый отряд «Кондор» продолжает дело своего учителя. В этом году участники экспедиции нашли останки шестерых бойцов. «Кондоровцы» живут под девизом: «Война не закончится, пока не похоронен последний солдат».

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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