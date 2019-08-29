Губернатор вручил ключи от «Лады Ларгус» семье Гудочкиных из Бердска

Это произошло сегодня, 29 августа, в Новосибирске в ходе торжественной церемонии, посвящённой реализации государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области». В семействе Гудочкиных из Бердска девять детей, из которых семь несовершеннолетних. Именно им, как сообщила сайту «Свидетель» их мама Елена, губернатор области вручил ключи и документы от новенького автомобиля «Лада Ларгус». — Очень рады, что так получилось и, главное, своевременно. Наша старенькая «Хонда Стрим» семиместная, которую мы брали для деток задорого и в кредит, она уже совсем почти рассыпалась. Мы даже ещё за кредит не успели рассчитаться. Движок менять надо, масло ест она ровно столько, сколько и бензина. Брали её лет пять-шесть назад, когда детишкам мест не стало хватать, — рассказывает Елена Гудочкина. – А нам без машины никак. Самая маленькая девочка – инвалид… Машину подарили кстати очень. Спасибо губернатору. Я очень благодарна, мы все благодарны. Одни эмоции, это просто чудо какое-то, что нам так повезло. По словам Елены, для того чтобы поучаствовать в традиционной областной программе «Демография», ей пришлось собирать множество документов. — Требовались справки, что мы не судимы, что детки у нас хорошие, не стоят на учёте в детской комнате милиции и т.д. и т.п… Причём, собирали бумаги дважды – когда подавали заявку, потом через год, когда подтверждали… И «чудо» в виде новенького «Ларгуса» случилось. Кроме Гудочкиных из Бердска ключи и документы на новенькие автомобили «Лада-Ларгус», как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, были вручены ещё девятнадцати многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, из десяти муниципальных районов и городских округов Новосибирской области – Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов и Новосибирска. Андрей Травников приветствовал участников церемонии, многодетных родителей и их детей. — В Новосибирской области растет количество многодетных семей, поэтому в прошлом году мы приняли решение в два раза увеличить финансирование и количество автомобилей, которые мы передаём многодетным семьям. Уже второй год подряд мы вручаем двадцать вместительных автомобилей «Лада-Ларгус». Надеюсь, что это приобретение позволит вам совершить много интересных, полезных, безопасных поездок. Желаю, чтобы техника вас никогда не подводила, а дети всегда радовали, – сказал глава области, вручая ключи и документы на новенькие автомобили многодетным номинантам. Бердский «Свидетель» искренне рад за «чудо», произошедшее сегодня в двадцати многодетных семьях области. Но особенно мы рады за Гудочкиных, дальнейшая судьба которых нам и нашим читателям отнюдь не безразлична. Напомним, что в настоящее время будни Елены Гудочкиной не столь сказочны, как хотелось бы. Они заполнены судебными прениями с местной администрацией. Комиссия специалистов последней никак не хочет признавать дом, в котором проживает бердчанка со своим большим и хлопотным семейством, и к тому же разрушающимся из-за грунтовых вод, непригодным для проживания. Закончится ли эта история очередным «чудом» для многодетной семьи из Бердска, пока неизвестно. Со слов Елены известно, что судебные тяжбы продолжаются. В сентябре Елена с детишками обязана вернуться в разрушающийся дом из маневренного фонда. Позиция местной власти озвучена. Творить «чудеса» в мэрии не собираются, однако, как сказано, власти исполнят любое решение суда. Что при любом раскладе чудом не назовёшь. Фото из архива редакции
Это произошло сегодня, 29 августа, в Новосибирске в ходе торжественной церемонии, посвящённой реализации государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области».
В семействе Гудочкиных из Бердска девять детей, из которых семь несовершеннолетних. Именно им, как сообщила сайту «Свидетель» их мама Елена, губернатор области вручил ключи и документы от новенького автомобиля «Лада Ларгус».
— Очень рады, что так получилось и, главное, своевременно. Наша старенькая «Хонда Стрим» семиместная, которую мы брали для деток задорого и в кредит, она уже совсем почти рассыпалась. Мы даже ещё за кредит не успели рассчитаться. Движок менять надо, масло ест она ровно столько, сколько и бензина. Брали её лет пять-шесть назад, когда детишкам мест не стало хватать, — рассказывает Елена Гудочкина. – А нам без машины никак. Самая маленькая девочка – инвалид… Машину подарили кстати очень. Спасибо губернатору. Я очень благодарна, мы все благодарны. Одни эмоции, это просто чудо какое-то, что нам так повезло.
По словам Елены, для того чтобы поучаствовать в традиционной областной программе «Демография», ей пришлось собирать множество документов.
— Требовались справки, что мы не судимы, что детки у нас хорошие, не стоят на учёте в детской комнате милиции и т.д. и т.п… Причём, собирали бумаги дважды – когда подавали заявку, потом через год, когда подтверждали…
И «чудо» в виде новенького «Ларгуса» случилось.
Кроме Гудочкиных из Бердска ключи и документы на новенькие автомобили «Лада-Ларгус», как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, были вручены ещё девятнадцати многодетным семьям, воспитывающим семь и более детей, из десяти муниципальных районов и городских округов Новосибирской области – Болотнинского, Искитимского, Карасукского, Кыштовского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов и Новосибирска.
Андрей Травников приветствовал участников церемонии, многодетных родителей и их детей.
— В Новосибирской области растет количество многодетных семей, поэтому в прошлом году мы приняли решение в два раза увеличить финансирование и количество автомобилей, которые мы передаём многодетным семьям. Уже второй год подряд мы вручаем двадцать вместительных автомобилей «Лада-Ларгус». Надеюсь, что это приобретение позволит вам совершить много интересных, полезных, безопасных поездок. Желаю, чтобы техника вас никогда не подводила, а дети всегда радовали, – сказал глава области, вручая ключи и документы на новенькие автомобили многодетным номинантам.
Бердский «Свидетель» искренне рад за «чудо», произошедшее сегодня в двадцати многодетных семьях области. Но особенно мы рады за Гудочкиных, дальнейшая судьба которых нам и нашим читателям отнюдь не безразлична.
Напомним, что в настоящее время будни Елены Гудочкиной не столь сказочны, как хотелось бы. Они заполнены судебными прениями с местной администрацией. Комиссия специалистов последней никак не хочет признавать дом, в котором проживает бердчанка со своим большим и хлопотным семейством, и к тому же разрушающимся из-за грунтовых вод, непригодным для проживания. Закончится ли эта история очередным «чудом» для многодетной семьи из Бердска, пока неизвестно. Со слов Елены известно, что судебные тяжбы продолжаются. В сентябре Елена с детишками обязана вернуться в разрушающийся дом из маневренного фонда. Позиция местной власти озвучена. Творить «чудеса» в мэрии не собираются, однако, как сказано, власти исполнят любое решение суда. Что при любом раскладе чудом не назовёшь.
Фото из архива редакции