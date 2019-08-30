Разрезали автомобиль после серьёзного ДТП спасатели из Бердска

Автоледи устроила лобовое столкновение на дороге, ведущей в село Морозово. Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Морозово вчера, 29 августа, в 11.00. В лобовом столкновении сошлись БМВ и «Жигули». В результате сильного удара водителя отечественного автомобиля сильно зажало в салоне и самостоятельно он выбраться не смог. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Пострадавший, по словам начальника поисково-спасательного подразделения спасотряда Сергея Козина, получил серьёзные травмы ног и спины. Для того, чтобы подъехавшие медики смогли обеспечить первую помощь, спасателям пришлось разрезать корпус сильно покорёженного автомобиля и эвакуировать человека. — Прямо под водителя, который находился в салоне, спасатели подложили жесткие носилки, зафиксировали голову пострадавшего и лишь после этого вытащили из машины и передали медикам, — уточнил Козин. По словам очевидцев, «инициатором» ДТП стала автоледи, сидевшая в иномарке: женщина на что-то отвлеклась и не справилась с управлением, выехав навстречу «Жигулям». Александра Бурковская, фото предоставлено БПСО
Автоледи устроила лобовое столкновение на дороге, ведущей в село Морозово.
Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Морозово вчера, 29 августа, в 11.00. В лобовом столкновении сошлись БМВ и «Жигули». В результате сильного удара водителя отечественного автомобиля сильно зажало в салоне и самостоятельно он выбраться не смог. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Пострадавший, по словам начальника поисково-спасательного подразделения спасотряда Сергея Козина, получил серьёзные травмы ног и спины. Для того, чтобы подъехавшие медики смогли обеспечить первую помощь, спасателям пришлось разрезать корпус сильно покорёженного автомобиля и эвакуировать человека.
— Прямо под водителя, который находился в салоне, спасатели подложили жесткие носилки, зафиксировали голову пострадавшего и лишь после этого вытащили из машины и передали медикам, — уточнил Козин.
По словам очевидцев, «инициатором» ДТП стала автоледи, сидевшая в иномарке: женщина на что-то отвлеклась и не справилась с управлением, выехав навстречу «Жигулям».
Александра Бурковская, фото предоставлено БПСО