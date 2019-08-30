«Серийные» воры аккумуляторов появились в Бердске
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«Серийные» воры аккумуляторов появились в Бердске

6:36:048/30/2019
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По информации бердской полиции, АКБ снимают с автомобилей практически ежедневно.

В ночь на 30 августа с грузовой иномарки неизвестные сняли четыре аккумулятора. Грузовичок, по словам замначальника Следственного отдела бердской полиции Ирины Кожакиной, был оставлен хозяином на ночь возле собственного гаража у частного дома в микрорайоне Южный. О том, что его автомобиль остался без АКБ общей стоимостью 25 тысяч рублей, автовладелец узнал лишь утром. Тогда и обратился в полицию.

— Кражи аккумуляторов в Бердске стали происходить практически ежедневно, — пояснила Ирина Владимировна. — Батареи снимают, в основном, с грузовиков и отечественных авто, которые оставлены без присмотра и не имеют сигнализации.

Не брезгуют воры и большегрузными автомобилями. На днях, к примеру, аккумуляторов лишились сразу два гиганта — МАЗа и Камаз, которые стояли припаркованными на стоянке на ул. Промышленная.

Александра Бурковская

Источник: svidetel24.info

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    Аноним, 1 сентября 2019 12:29:35
    Безработица растёт, народ нищает и, поскольку не получается заработать легально, начинает искать криминальный заработок. А вообще кражи аккумуляторов начались уже лет 5-7, с тех пор как появились скупщики б/у аккумуляторов. Они стоят во многих местах, плюс стационарные, их бизнес как-то оформлен легально? Может можно обязать их, чтобы фиксировали документы на владельца и машину, с которой якобы сняты сдаваемые аккумуляторы? Если эти данные вводить в базу, тогда можно будет выявлять лиц, сдающих аккумуляторы слишком часто.
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