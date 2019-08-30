«Серийные» воры аккумуляторов появились в Бердске

По информации бердской полиции, АКБ снимают с автомобилей практически ежедневно. В ночь на 30 августа с грузовой иномарки неизвестные сняли четыре аккумулятора. Грузовичок, по словам замначальника Следственного отдела бердской полиции Ирины Кожакиной, был оставлен хозяином на ночь возле собственного гаража у частного дома в микрорайоне Южный. О том, что его автомобиль остался без АКБ общей стоимостью 25 тысяч рублей, автовладелец узнал лишь утром. Тогда и обратился в полицию. — Кражи аккумуляторов в Бердске стали происходить практически ежедневно, — пояснила Ирина Владимировна. — Батареи снимают, в основном, с грузовиков и отечественных авто, которые оставлены без присмотра и не имеют сигнализации. Не брезгуют воры и большегрузными автомобилями. На днях, к примеру, аккумуляторов лишились сразу два гиганта — МАЗа и Камаз, которые стояли припаркованными на стоянке на ул. Промышленная. Александра Бурковская
По информации бердской полиции, АКБ снимают с автомобилей практически ежедневно.
В ночь на 30 августа с грузовой иномарки неизвестные сняли четыре аккумулятора. Грузовичок, по словам замначальника Следственного отдела бердской полиции Ирины Кожакиной, был оставлен хозяином на ночь возле собственного гаража у частного дома в микрорайоне Южный. О том, что его автомобиль остался без АКБ общей стоимостью 25 тысяч рублей, автовладелец узнал лишь утром. Тогда и обратился в полицию.
— Кражи аккумуляторов в Бердске стали происходить практически ежедневно, — пояснила Ирина Владимировна. — Батареи снимают, в основном, с грузовиков и отечественных авто, которые оставлены без присмотра и не имеют сигнализации.
Не брезгуют воры и большегрузными автомобилями. На днях, к примеру, аккумуляторов лишились сразу два гиганта — МАЗа и Камаз, которые стояли припаркованными на стоянке на ул. Промышленная.
Александра Бурковская