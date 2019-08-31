Фотофакт: бык и корова прогулялись у ЗАГСа в Искитиме

Фото шествующей парочки парнокопытных появилось в соцсети ВКонтакте. На самом деле данному фото предшествовало душераздирающее сообщение от хозяйки животных в месенджере WhatsApp: — Сорвались! Подскажите, пожалуйста: видел кто-нибудь быка и корову? Последний раз их видели возле ЗАГСа. Сорвались, помогите, пожалуйста, найти! К счастью, парочка скоро нашлась, и хозяйка увела её с центральной улицы районного центра в предназначенное для них подворье. Остаётся добавить, что ЗАГС в Искитиме расположен у перекрёстка центральных улиц города – Комсомольской и Советская. — Хорошо, что коровы не летают над городом, — не без сарказма добавляют пользователи соцсети ВКонтакте, памятуя известный анекдот. Фото ДПС Контроль НСО
Фото шествующей парочки парнокопытных появилось в соцсети ВКонтакте.
На самом деле данному фото предшествовало душераздирающее сообщение от хозяйки животных в месенджере WhatsApp:
— Сорвались! Подскажите, пожалуйста: видел кто-нибудь быка и корову? Последний раз их видели возле ЗАГСа. Сорвались, помогите, пожалуйста, найти!
К счастью, парочка скоро нашлась, и хозяйка увела её с центральной улицы районного центра в предназначенное для них подворье.
Остаётся добавить, что ЗАГС в Искитиме расположен у перекрёстка центральных улиц города – Комсомольской и Советская.
— Хорошо, что коровы не летают над городом, — не без сарказма добавляют пользователи соцсети ВКонтакте, памятуя известный анекдот.
Фото ДПС Контроль НСО