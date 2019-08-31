Фотофакт: бык и корова прогулялись у ЗАГСа в Искитиме
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Фотофакт: бык и корова прогулялись у ЗАГСа в Искитиме

10:04:258/31/2019
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Фото шествующей парочки парнокопытных появилось в соцсети ВКонтакте.

На самом деле данному фото предшествовало душераздирающее сообщение от хозяйки животных в месенджере WhatsApp:

— Сорвались! Подскажите, пожалуйста: видел кто-нибудь быка и корову? Последний раз их видели возле ЗАГСа. Сорвались, помогите, пожалуйста, найти!

К счастью, парочка скоро нашлась, и хозяйка увела её с центральной улицы районного центра в предназначенное для них подворье.

Остаётся добавить, что ЗАГС в Искитиме расположен у перекрёстка центральных улиц города – Комсомольской и Советская.

— Хорошо, что коровы не летают над городом, — не без сарказма добавляют пользователи соцсети ВКонтакте, памятуя известный анекдот.

Фото ДПС Контроль НСО

Источник: svidetel24.info

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