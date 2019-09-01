Видео: сгорела «Ока» на улице Боровой в Бердске

Инцидент произошёл ночью, 1 сентября. Как сообщили сайту «Свидетель» в управлении МЧС по Новосибирской области, возгорание автомобиля «Ока» произошло в 01:46 на улице Боровая. — В результате пожара у автомобиля горели открытым огнем задние колеса, — рассказали в МЧС. — Повреждены салон, двигательный отсек и передние колеса. В 01.56 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось две единицы техники и 8 человек личного состава. Очевидцы, проезжавшие мимо, успели снять пожар и работу пожарных на видео. По их мнению, пострадавших в огне нет. Пожарные дознаватели выясняют причины возгорания авто.
Инцидент произошёл ночью, 1 сентября.
Как сообщили сайту «Свидетель» в управлении МЧС по Новосибирской области, возгорание автомобиля «Ока» произошло в 01:46 на улице Боровая.
— В результате пожара у автомобиля горели открытым огнем задние колеса, — рассказали в МЧС. — Повреждены салон, двигательный отсек и передние колеса. В 01.56 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось две единицы техники и 8 человек личного состава.
Очевидцы, проезжавшие мимо, успели снять пожар и работу пожарных на видео. По их мнению, пострадавших в огне нет. Пожарные дознаватели выясняют причины возгорания авто.
Видео АвтоБердск