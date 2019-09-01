Более полутора тысяч первоклашек отправились в школы Бердска

Сегодня, 1 сентября, был дан старт новому учебному году. Для школьников города сегодня, после летнего сезона, вновь были открыты двери 14 муниципальных школ, одной частной, кадетского корпуса и православной гимназии. Почти 13,5 тысяч учеников, более полутора тысяч из которых впервые вступили на порог школьного заведения, услышали звонок, символизирующий начало учебного года. Для кого-то он стал первым в жизни. В этом году 24 молодых учителя пополнили общегородской школьный коллектив после окончания вузов. В нынешнем учебном году в школы Бердска пришёл 1561 первоклассник. Все фото смотрите в группе «Свидетель» ВК.
Сегодня, 1 сентября, был дан старт новому учебному году.
Для школьников города сегодня, после летнего сезона, вновь были открыты двери 14 муниципальных школ, одной частной, кадетского корпуса и православной гимназии. Почти 13,5 тысяч учеников, более полутора тысяч из которых впервые вступили на порог школьного заведения, услышали звонок, символизирующий начало учебного года. Для кого-то он стал первым в жизни. В этом году 24 молодых учителя пополнили общегородской школьный коллектив после окончания вузов.
В нынешнем учебном году в школы Бердска пришёл 1561 первоклассник.
Все фото смотрите в группе «Свидетель» ВК.
Александра Бурковская, фото и видео автора, фото Анны Новоговициной