Более полутора тысяч первоклашек отправились в школы Бердска
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Более полутора тысяч первоклашек отправились в школы Бердска

3:47:529/1/2019
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Сегодня, 1 сентября, был дан старт новому учебному году.

Для школьников города сегодня, после летнего сезона, вновь были открыты двери 14 муниципальных школ, одной частной, кадетского корпуса и православной гимназии. Почти 13,5 тысяч учеников, более полутора тысяч из которых впервые вступили на порог школьного заведения, услышали звонок, символизирующий начало учебного года. Для кого-то он стал первым в жизни. В этом году 24 молодых учителя пополнили общегородской школьный коллектив после окончания вузов.

В нынешнем учебном году в школы Бердска пришёл 1561 первоклассник.

Все фото смотрите в группе «Свидетель» ВК.

Александра Бурковская, фото и видео автора, фото Анны Новоговициной

Источник: svidetel24.info

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