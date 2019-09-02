Немецкие журналисты сняли сюжет о старом Бердске
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Немецкие журналисты сняли сюжет о старом Бердске

1:53:079/2/2019
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Об этом сайту «Свидетель» рассказала режиссёр видеокомпании «Студии 21» Татьяна Свиридова, принимавшая участие в съёмках.

Немецкая телерадиокомпания NDR (NorddeutcherRundfunk) заинтересовалась историей старого Бердска и в последнюю пятницу лета съёмочная группа побывала на берегу Обского водохранилища в Бердске и совершила прогулку по воде, над затопленной территорией.

— Сюжет о Бердске войдет в двухсерийный фильм-путешествие «Страны. Люди. Приключения», главные герои которого — люди, живущие на берегах сибирских рек Иртыша и Оби, — рассказывает Татьяна Свиридова.

— Экспедиция по России заняла 30 дней. За это время немецкие телевизионщики познакомились с представителями разных профессий: лесорубом, оленеводом, священником, нефтяником, рыбаками. В Новосибирске они сняли сюжеты о молодой женщине-учёной и артистах НОВАТа.

Бердскими героями стали два старожила: Геннадий Михайлович Романовский и Анатолий Михайлович Солоницын – некогда жители старого города. Для них путешествие на катере в старый город — не простая прогулка. «Побывал на Родине» — с легкой грустью сказал одни из них, возвращаясь на берег.

— Два года назад мы снимали сюжет о похожей истории города Мологи, затопленного Рыбинским водохранилищем, также я помню книгу Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Это очень интересные истории. Нам хочется показывать огромные сибирские реки, каких не встретишь в Европе, и вообще разные стороны местной жизни. Мы меняем представление о Сибири у наших зрителей. Ведь многие до сих пор думают, что тут медведи ходят повсюду. И мало кто представляет, что в Новосибирске есть третий по величине в мире оперный театр, — поделилась автор фильма, журналистка Рита Кнобель-Урлих.

Организаторами встречи зарубежных представителей стал городской историко-художественный музей и видеокомпания «Студия 21».

— Я видела то, что снимает эта телекомпания — здесь нет политики или какой-то иной подоплёки. Радостно, что историей Бердска заинтересовались зарубежные коллеги, им хотелось помочь. Надеюсь, что когда фильм выйдет, его посмотрят многие бердчане, глядишь, кто-то захочет узнать больше об истории родного города и обратит внимание на уже имеющиеся фильмы и книги,- добавила Татьяна Свиридова.

Старый Бердск стал заключительной точкой речного маршрута гостей из Германии. Уже на следующий день телевизионщики покинули Россию. Выход их фильма запланирован на весну.

Между тем, помогая иностранным журналистам с подбором материала, Татьяна Свиридова напомнила, что «Студия 21» давно занимается историей старого Бердска. Так в 2008 году был снят сюжет о перезахоронении останков купца Горохова, вышедший на телеканале ОТС.

Фото Татьяны Свиридовой, видео «Студии 21»

Источник: svidetel24.info

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