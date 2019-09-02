Педиатр, терапевт и два анестезиолога-реаниматолога трудоустроились в ЦГБ Бердска

В ближайшее время в горбольнице ожидают пополнение кадрового состава узкими специалистами, в том числе врачами-неврологами, острейший дефицит которых наблюдается во всех клиниках Новосибирской области. — В городскую больницу пришли работать молодые и очень перспективные ребята, — сообщила «Свидетелю» заместитель главного врача по лечебной части Надежда Шахатова. – Надеемся, в ближайшее время к нам придут работать и другие доктора, в том числе в новое первичное сосудистое отделение. Напомню, в нем разместят 30 коек для кардиологических больных и столько же для пациентов неврологического профиля. Всем новым специалистам руководство горбольницы обещает предоставить служебные квартиры либо выплатить денежную компенсацию за найм жилья и обеспечить их малышей местами в детских садах. Фото автора
В ближайшее время в горбольнице ожидают пополнение кадрового состава узкими специалистами, в том числе врачами-неврологами, острейший дефицит которых наблюдается во всех клиниках Новосибирской области.
— В городскую больницу пришли работать молодые и очень перспективные ребята, — сообщила «Свидетелю» заместитель главного врача по лечебной части Надежда Шахатова. – Надеемся, в ближайшее время к нам придут работать и другие доктора, в том числе в новое первичное сосудистое отделение. Напомню, в нем разместят 30 коек для кардиологических больных и столько же для пациентов неврологического профиля.
Всем новым специалистам руководство горбольницы обещает предоставить служебные квартиры либо выплатить денежную компенсацию за найм жилья и обеспечить их малышей местами в детских садах.
Фото автора