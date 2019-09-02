Два автомобиля подожгли в выходные дни в Бердске

1 сентября в 1.46 на пульт дежурного пожарной охраны поступил вызов с улицы Боровой. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко рассказал, что около дома № 4/10 загорелся автомобиль «Ока». Огонь уничтожил задние колеса машины, повредил салон, двигательный отсек и передние колеса. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Небольшая «Ока» практически полностью сгорела. Брандмейстеры ликвидировали пожар в 1.56. В тушении участвовали два автомобиля и восемь сотрудников пожарной охраны. Дознаватели решили, что основная версия пожара — поджог. По всей видимости, злоумышленники каким-то образом доставили автомобиль в микрорайон Молодёжный и там подожгли. Очевидцы, проезжавшие мимо, успели снять пожар и работу пожарных на видео. А 31 августа в СНТ «Вега-3» горел автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо». Очевидцы вызвали пожарных в 18.14. Огонь уничтожил 5 кв. метров внедорожника. Также в результате пожара оказались закопчены помещения двухэтажного дачного домика. Пожар ликвидировали в 18.53. В тушении участвовали два автомобиля и восемь пожарных. Предварительная версия пожара — поджог. Сгоревшие автомобили осмотрела следственно-оперативная группа. Пожарные и полицейские быстро нашли владельцев сгоревших авто. Сейчас инспекторы надзорной деятельности передали материалы по происшествиям в ОВД. Полицейским предстоит найти злоумышленников, которые подожгли автомобили.
1 сентября в 1.46 на пульт дежурного пожарной охраны поступил вызов с улицы Боровой.
Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко рассказал, что около дома № 4/10 загорелся автомобиль «Ока». Огонь уничтожил задние колеса машины, повредил салон, двигательный отсек и передние колеса. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Небольшая «Ока» практически полностью сгорела. Брандмейстеры ликвидировали пожар в 1.56. В тушении участвовали два автомобиля и восемь сотрудников пожарной охраны.
Дознаватели решили, что основная версия пожара — поджог. По всей видимости, злоумышленники каким-то образом доставили автомобиль в микрорайон Молодёжный и там подожгли. Очевидцы, проезжавшие мимо, успели снять пожар и работу пожарных на видео.
А 31 августа в СНТ «Вега-3» горел автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо». Очевидцы вызвали пожарных в 18.14. Огонь уничтожил 5 кв. метров внедорожника. Также в результате пожара оказались закопчены помещения двухэтажного дачного домика. Пожар ликвидировали в 18.53. В тушении участвовали два автомобиля и восемь пожарных. Предварительная версия пожара — поджог.
Сгоревшие автомобили осмотрела следственно-оперативная группа. Пожарные и полицейские быстро нашли владельцев сгоревших авто. Сейчас инспекторы надзорной деятельности передали материалы по происшествиям в ОВД. Полицейским предстоит найти злоумышленников, которые подожгли автомобили.