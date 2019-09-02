В Бердске пройдет акция памяти жертв теракта в Беслане

3 сентября в 17.00 в День солидарности в борьбе с терроризмом жители нашего города соберутся возле фонтана на площади Горького, чтобы вспомнить о тех, кто погиб от рук террористов. В сентябре 2004 года в Северной Осетии произошла трагедия, которая потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Рано утром во время торжественной линейки группа террористов напала на учеников школы №1 Беслана и их родителей. Заложниками стали 1127 человек. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей. Участие в бердской акции примут учащиеся школ, представители власти и все желающие жители города. Начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок предложила всем, кто придет на мероприятие, принести собой свечи и одноразовые стаканчики. Фото из архива редакции
3 сентября в 17.00 в День солидарности в борьбе с терроризмом жители нашего города соберутся возле фонтана на площади Горького, чтобы вспомнить о тех, кто погиб от рук террористов.
В сентябре 2004 года в Северной Осетии произошла трагедия, которая потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Рано утром во время торжественной линейки группа террористов напала на учеников школы №1 Беслана и их родителей. Заложниками стали 1127 человек. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей.
Участие в бердской акции примут учащиеся школ, представители власти и все желающие жители города.
Начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок предложила всем, кто придет на мероприятие, принести собой свечи и одноразовые стаканчики.
Фото из архива редакции