Взорвался аэрозольный баллон в руке у бердчанина

Пострадавший отделался испугом и незначительными травмами. Начальник отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко сообщил, что 31 августа в больницу обратился 42-летний мужчина с ожогами лица и левой кисти руки. Пострадавший делал дома ремонт и работал с паяльником. Каким-то образом, он повредил аэрозольный баллончик, который взорвался. В результате мужчина получил ожоги. Госпитализация горе-мастеру не потребовалась. После осмотра и рекомендаций он вернулся домой. В связи со случившимся Руслан Безносенко ещё раз напомнил о необходимости соблюдения правил техники безопасности: аэрозольные баллоны нельзя подносить близко к огню.
Пострадавший отделался испугом и незначительными травмами.
Начальник отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко сообщил, что 31 августа в больницу обратился 42-летний мужчина с ожогами лица и левой кисти руки. Пострадавший делал дома ремонт и работал с паяльником. Каким-то образом, он повредил аэрозольный баллончик, который взорвался. В результате мужчина получил ожоги. Госпитализация горе-мастеру не потребовалась. После осмотра и рекомендаций он вернулся домой.
В связи со случившимся Руслан Безносенко ещё раз напомнил о необходимости соблюдения правил техники безопасности: аэрозольные баллоны нельзя подносить близко к огню.