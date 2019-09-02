Взорвался аэрозольный баллон в руке у бердчанина
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Взорвался аэрозольный баллон в руке у бердчанина

2:30:539/2/2019
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Пострадавший отделался испугом и незначительными травмами.

Начальник отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко сообщил, что 31 августа в больницу обратился 42-летний мужчина с ожогами лица и левой кисти руки. Пострадавший делал дома ремонт и работал с паяльником. Каким-то образом, он повредил аэрозольный баллончик, который взорвался. В результате мужчина получил ожоги. Госпитализация горе-мастеру не потребовалась. После осмотра и рекомендаций он вернулся домой.

В связи со случившимся Руслан Безносенко ещё раз напомнил о необходимости соблюдения правил техники безопасности: аэрозольные баллоны нельзя подносить близко к огню.

Источник: svidetel24.info

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