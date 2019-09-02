К 11 годам колонии приговорили рецидивиста за убийство в Бердске

29 августа судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор Виталию Зиадинову, признанному виновным в убийстве (ст. 105 ч. 1 Уголовного кодекса РФ). В суде сообщили, что он приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области сообщала ранее, что убийство было совершено 29 мая в ГСК «Шадриха» в районе улицы Спортивной. Именно там обнаружили тело мужчины с повреждениями в области головы. Позже установили личность потерпевшего и обстоятельства произошедшего. Оказалось, что убитый и Виталий Зиадинов выпивали вместе. Мужчины были малознакомы друг с другом, и в ходе возлияний крепко поссорились. Виталий Зиадинов не стерпел обиды и нанёс оппоненту не менее двух ударов камнем по голове. Подозреваемого в преступлении быстро установили и арестовали. Так 38-летний Виталий Зиадинов вновь оказался за решёткой. После окончания расследования его дело уже в августе нынешнего года передали в суд. Во время процесса подсудимый признался в совершении преступления и раскаялся. При вынесении приговора Татьяна Васюхневич учла, что Виталий Зиадинов был ранее судим за аналогичное преступление и совсем недавно вышел из мест лишения свободы. Суд посчитал это особо опасным рецидивом и назначил наказание в колонии особого режима. Примечательно, что в 2009 году Виталий Зиадинов был Бердским судом осуждён за кражу. В соответствии со ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. Данная категория осужденных относится к наиболее опасным, большинство из них осуждено за умышленные убийства.
29 августа судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор Виталию Зиадинову, признанному виновным в убийстве (ст. 105 ч. 1 Уголовного кодекса РФ).
В суде сообщили, что он приговорён к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области сообщала ранее, что убийство было совершено 29 мая в ГСК «Шадриха» в районе улицы Спортивной. Именно там обнаружили тело мужчины с повреждениями в области головы. Позже установили личность потерпевшего и обстоятельства произошедшего. Оказалось, что убитый и Виталий Зиадинов выпивали вместе. Мужчины были малознакомы друг с другом, и в ходе возлияний крепко поссорились. Виталий Зиадинов не стерпел обиды и нанёс оппоненту не менее двух ударов камнем по голове.
Подозреваемого в преступлении быстро установили и арестовали. Так 38-летний Виталий Зиадинов вновь оказался за решёткой. После окончания расследования его дело уже в августе нынешнего года передали в суд. Во время процесса подсудимый признался в совершении преступления и раскаялся. При вынесении приговора Татьяна Васюхневич учла, что Виталий Зиадинов был ранее судим за аналогичное преступление и совсем недавно вышел из мест лишения свободы. Суд посчитал это особо опасным рецидивом и назначил наказание в колонии особого режима. Примечательно, что в 2009 году Виталий Зиадинов был Бердским судом осуждён за кражу.
В соответствии со ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. Данная категория осужденных относится к наиболее опасным, большинство из них осуждено за умышленные убийства.