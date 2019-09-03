Все на футбол: два матча пройдут на стадионе «Вега» в Бердске

Накануне Дня города состоятся кубок Бердска и кубок главы города.

6 сентября в 16.00 на стадионе «Вега» состоится финальный матч на кубок города Бердска по дворовому футболу между ФК «Самураи» и ФК «Дружина».

На протяжении всего лета 12 команд состязались за выход в финал. Совсем скоро мы узнаем название команды-победителя.

6 сентября в 18.00 на стадионе «Вега» состоится матч по футболу среди взрослых на кубок главы города Бердска между ФК «Металл-Инвест» и ФК «Академ».

Приходите и поддержите команды!