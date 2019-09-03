05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость

Все на футбол: два матча пройдут на стадионе «Вега» в Бердске

15:52 03.09.2019
0

Накануне Дня города состоятся кубок Бердска и кубок главы города.

6 сентября в 16.00 на стадионе «Вега» состоится финальный матч на кубок города Бердска по дворовому футболу между ФК «Самураи» и ФК «Дружина».

На протяжении всего лета 12 команд состязались за выход в финал. Совсем скоро мы узнаем название команды-победителя.

6 сентября в 18.00 на стадионе «Вега» состоится матч по футболу среди взрослых на кубок главы города Бердска между ФК «Металл-Инвест» и ФК «Академ».

Приходите и поддержите команды!

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему частные детские сады набирают популярность?
23:09 05-12-2019
Почему частные детские сады набирают популярность?
Успешно прошло написание итогового сочинения российскими одиннадцатиклассниками
23:00 05-12-2019
Успешно прошло написание итогового сочинения российскими одиннадцатиклассниками
За ноги и головой о стену: 11-месячную дочь из-за плача убила мать в Бийске 2
18:15 05-12-2019
За ноги и головой о стену: 11-месячную дочь из-за плача убила мать в Бийске
Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере 5
18:00 05-12-2019
Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере
Бердск45 млн рублей дадут НКО Бердска до 2023 года из бюджетов города и области
17:45 05-12-2019
45 млн рублей дадут НКО Бердска до 2023 года из бюджетов города и области
Полицейских арестовали по подозрению в убийстве свидетеля в Приморье
17:30 05-12-2019
Полицейских арестовали по подозрению в убийстве свидетеля в Приморье
БердскОбщественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска 2
17:15 05-12-2019
Общественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска
Торговать сигаретами около школ могут вновь начать в России 1
17:15 05-12-2019
Торговать сигаретами около школ могут вновь начать в России
Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом 9
17:00 05-12-2019
Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом
БердскБез фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск» 1
17:00 05-12-2019
Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»