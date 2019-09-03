Суд в Бердске: забил до смерти за отказ убираться в доме

3 сентября председатель Бердского суда Павел Яковинов приступил к рассмотрению дела Сергея Коровина.

Подсудимый обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Татьяны Зотовой. 35-летняя погибшая проживала с 43-летним Сергеем Коровиным. Соседи и родственники рассказали, что гражданские супруги нигде не работали и практически каждый день пили спирт. Татьяна покупала его на деньги, которые брала у матери-инвалида, а Сергей — у отца. Иногда Коровин «подкалымливал» у соседей. В 2018 году он вышел из мест лишения свободы, в которых в общей сложности, по словам собственного отца, провёл 16 лет. Почти тогда же Сергей познакомился с Татьяной, жившей на одной с ним улице Краснофлотской.

Гражданские супруги жили в доме, разделённом на две половины. Вторую часть занимал отец подсудимого. Два месяца назад к Коровиным пришёл жить Сергей Кудасов, которого глава семьи знал лет 20. Квартирант и стал одним из главных свидетелей по делу. Он рассказал, что вечером 12 мая как всегда выпивали. Потом Сергей Коровин упрекнул свою половинку в том, что та не убирается в доме. Татьяна ответила, что ей чистота без разницы. Коровин не стерпел и ударил её. После этого квартирант ушёл ночевать в баню. А Сергей начал избивать Татьяну руками, ногами, черенком от лопаты и металлической ложкой для обуви. Он нанёс множественные ранения в грудь и живот. Позже женщина скончалась от разрыва печени. Телесные повреждения нашли и у подсудимого. Он пояснил, что их причинила убитая.

Она была ещё жива утром следующего дня. Сергей Кудасов рассказал, что его разбудил Коровин и попросил помочь перенести Татьяну в баню. Женщина была сильно избита. Свидетель увидел разбитое лицо, следы ударов и кровоподтёки на теле. Кровь осталась на зеркале и комоде в комнате. Потом её стёр Кудасов, чтобы мама Коровина не ругалась. Мужчины перенесли избитую женщину в баню и положили на диван. Татьяна пожаловалась, что ей холодно. Тогда Кудасов укрыл её одеялом. Она закрыла глаза, и казалось, что уснула. Именно в таком состоянии увидела её мать подсудимого Надежда Коровина, когда пришла утром навестить сына. Надежда Васильевна подумала, что Татьяна пьяна и спит. Только вечером Надежда Коровина обнаружила, что сожительница сына мертва, и вызвала скорую помощь, полицию.

Приехавшие на место ЧП стражи правопорядка увидели нервного и матерящегося Сергея Коровина. Он не хотел садиться в полицейский автомобиль, но потом всё-таки подчинился. Уже в отделе подозреваемый написал явку с повинной.

…Его судебный процесс продолжится 19 сентября.

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