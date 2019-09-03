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Почтили память жертв Беслана в Бердске

19:23 03.09.2019
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3 сентября на площади Горького возле фонтана собрались бердчане, чтобы вспомнить о трагедии, произошедшей 15 лет назад.

Воспитанники детских садов, школьники и взрослые пришли на площадь со свечами в руках и выложили ими на земле слово «Беслан». Этот день стал днём памяти всех жертв террористических актов, однако именно ужасающие события 1 сентября 2004 года до сих пор вызывают скорбь в сердцах людей.

Напомню, что террористический акт в Беслане — захват заложников в школе № 1 — был совершён террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей. В результате теракта погибло 333 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 детей.

«Свидетель» вёл прямую трансляцию с мероприятия.

Фото Аллы Борисовой, видео Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

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