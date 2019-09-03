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Mitsubishi Pajero выехал на встречку и таранил Toyota Avensis на трассе в Бердске

22:44 03.09.2019
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Столкновение двух авто произошло сегодня, 3 сентября, около девяти вечера на федеральной трассе Р-256 недалеко от пересечения трассы с улицей Горького и обошлось без пострадавших.

Как объяснил сайту «Свидетель» свой выезд на полосу встречного движения водитель «Мицубиси», двигавшийся в сторону Новосибирска, его подрезал «Ниссан Цефиро», выезжавший на трассу с привокзальной парковки. Молодой человек попытался объехать, возникшее перед ним препятствие из-за чего его внедорожник оказался на встречке, где и произошло столкновение со встречной «Тойотой Авенсис».

Объяснения водителя «Мицубиси» мало заинтересовало аварийного комиссара Сергея Жаркова.

— Факт остаётся фактом. О выезде на встречку красноречиво говорит тормозной путь внедорожника. Даже если всё было, как он говорит, прямого касания с каким-либо авто, кроме «Авенсиса», у «Мицубиси» не было. Просто парень немного испугался и не справился с управлением.

В результате касательного столкновения транспортных средств в обоих авто «стрельнули» подушки безопасности. У «Тойоты» серьёзно повреждён левый борт, по которому прошёлся передком «Мицубиси». У виновника ДТП, соответственно, все повреждения на «лице».

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Источник: svidetel24.info

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