Бердчанин пожаловался на соседа, который вырубил муниципальную берёзу в Бердске
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Бердчанин пожаловался на соседа, который вырубил муниципальную берёзу в Бердске

1:41:469/4/2019
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В полиции сайту «Свидетель» рассказали, что сделано по факту вырубки.

— 31 числа, смотрю, подъезжают ребята такие бодрые с бензопилой и начинают пилить берёзу, которой больше 50 лет, — рассказывает Олег, житель бердского посёлка «Вега».

По его словам, берёза была абсолютно здоровой, ростом с четырёхэтажный дом.

— Я их попытался остановить, спросив: «Ребята, у вас есть порубочный билет?», на что «лесорубы» ответили, что документ у хозяина, моего соседа.

Сосед Олега проживает, как и он, на улице Весенняя. Юры, по словам Олега, дома в тот момент не оказалось и неравнодушный бердчанин обратился за защитой берёзы в полицию.

К моменту приезда участкового, по словам Олега, часа через три, «лесорубы» успешно завалили 50-летнюю белоствольную красавицу и успели распилить её на дрова.

— Участковый взял с меня объяснения, сфотографировал кучу берёзовых дров, переговорил с Юрой. После этого участковый уехал, надеюсь, для принятия процессуального решения по поводу вырубки, — вспоминает и предполагает Олег.

Неравнодушному защитнику природы осталось непонятным, учёл ли участковый тот факт, что срубленная берёза росла на муниципальной земле, а не на подворье соседа.

— В прошлом году Юрий, — вспоминает Олег, — спилил другую берёзу, в десяти метрах от нынешней. Я думал тогда, что на этом дело и закончится. Ан нет. Видимо, ему это дело понравилось, вошёл во вкус и продолжил рубить берёзы. Считаю, что надо остановить этот беспредел.

Факт вырубки берёзы в посёлке «Вега» 31 августа сайту «Свидетель» в отделе МВД по Бердску подтвердили.

— Берёза вырублена на законных основаниях. У гражданина оказалась официальная выписка на сруб именно этих двух берёз. В прошлом году он срезал одну. Вторую он оставил до указанного дня из-за проблем со здоровьем. 31 числа он нанял бригаду, бригада приехала и распилила берёзу на чурки, — рассказал «Свидетелю» участковый уполномоченный Алексей Одинец. — Так что всё законно. Он показал мне все необходимые бумаги, где всё-всё прописано вплоть до указания именно этих двух берёз, расположенных в лесополосе.

Участковый уполномоченный обещал нашему изданию, что Олегу будет обязательно направлен официальный ответ.

Фото Олега Фефелова

Источник: svidetel24.info

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