Запрещено торговать алкоголем в День города в Бердске

В постановлении главы города перечислены адреса, где запрещена торговля. Глава Бердска Евгений Шестернин ограничил торговлю алкоголем в День города. Он издал постановление об этом 30 августа. Ограничение введено в целях обеспечения общественного порядка во время праздника. Мэр запретил 7 сентября продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных на улице Ленина (на участке от улицы Свердлова до улицы Герцена), улице Свердлова (на участке от улицы Островского до улицы Ленина), на улице Герцена (на участке от улицы Островского до улицы Ленина). Также торговля алкоголем запрещена на улице М. Горького (на участке от улицы Островского до улицы Ленина), улице К. Маркса (на участке от улицы Свердлова до улицы Герцена). Под запрет попали и магазины Микрорайона на улице Лунная (около домов №№ 2, 4, 8, 11а, 11б, 14), Микрорайона (дома №№ 19, 44, 45, 45а, 46, 48а, 49а, 54, 55, 58, 58 к. 1), улице Красная Сибирь (на участке от улицы Лунной до улицы Рогачева). Запрет действует с 10.00 до 22.00. Сотрудникам полиции рекомендовали проверять исполненные постановления.
В постановлении главы города перечислены адреса, где запрещена торговля.
Глава Бердска Евгений Шестернин ограничил торговлю алкоголем в День города. Он издал постановление об этом 30 августа. Ограничение введено в целях обеспечения общественного порядка во время праздника.
Мэр запретил 7 сентября продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных на улице Ленина (на участке от улицы Свердлова до улицы Герцена), улице Свердлова (на участке от улицы Островского до улицы Ленина), на улице Герцена (на участке от улицы Островского до улицы Ленина). Также торговля алкоголем запрещена на улице М. Горького (на участке от улицы Островского до улицы Ленина), улице К. Маркса (на участке от улицы Свердлова до улицы Герцена). Под запрет попали и магазины Микрорайона на улице Лунная (около домов №№ 2, 4, 8, 11а, 11б, 14), Микрорайона (дома №№ 19, 44, 45, 45а, 46, 48а, 49а, 54, 55, 58, 58 к. 1), улице Красная Сибирь (на участке от улицы Лунной до улицы Рогачева).
Запрет действует с 10.00 до 22.00. Сотрудникам полиции рекомендовали проверять исполненные постановления.