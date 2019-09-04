В Бердске осудили «пирата»

Он незаконно скачал компьютерные программы. Мировой суд Бердска вынес приговор по уголовному делу в отношении «компьютерного пирата». Пресс-служба прокуратуры сообщила, что его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Суд установил, что бердчанин не имел договора с правообладателем авторских прав – ООО «Аскон-Системы проектирования». Несмотря на это он скачал в Интернете контрафактные копии программ. Затем он разместил в Интернете объявление, в котором пообещал помощь в установке компьютерных программ за деньги. Сотрудники полиции провели «контрольную закупку» по установке компьютерных программных продуктов с признаками контрафактности. В результате был установлен факт незаконного использования объектов авторских прав в крупном размере. Суд приговорил «пирата» к штрафу в размере 10 тыс. рублей. В федеральном суде Бердска пояснили, что максимальное наказание по 2 части статьи 146 УК РФ: два года лишения свободы. Именно поэтому дело рассматривал мировой суд. Фото из архива редакции
Он незаконно скачал компьютерные программы.
Мировой суд Бердска вынес приговор по уголовному делу в отношении «компьютерного пирата». Пресс-служба прокуратуры сообщила, что его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).
Суд установил, что бердчанин не имел договора с правообладателем авторских прав – ООО «Аскон-Системы проектирования». Несмотря на это он скачал в Интернете контрафактные копии программ. Затем он разместил в Интернете объявление, в котором пообещал помощь в установке компьютерных программ за деньги. Сотрудники полиции провели «контрольную закупку» по установке компьютерных программных продуктов с признаками контрафактности. В результате был установлен факт незаконного использования объектов авторских прав в крупном размере.
Суд приговорил «пирата» к штрафу в размере 10 тыс. рублей. В федеральном суде Бердска пояснили, что максимальное наказание по 2 части статьи 146 УК РФ: два года лишения свободы. Именно поэтому дело рассматривал мировой суд.
Фото из архива редакции