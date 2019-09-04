Травмирована женщина в столкновении двух авто на перекрёстке в Бердске
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Травмирована женщина в столкновении двух авто на перекрёстке в Бердске

7:04:189/4/2019
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ДТП с пострадавшим произошло сегодня, 4 сентября, на аварийно-опасном пересечении улиц Суворова и К. Маркса.

Столкнулись две иномарки – красный «Хонда Капа» и чёрный «Ниссан Теана». Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар, «Ниссан» выезжал на перекрёсток с второстепенной К. Маркса со стороны «Астора» и не уступил дорогу «Хонде», двигавшейся по Суворова со стороны улицы Ленина.

Виновник аварии пояснил, что не заметил «Хонду», так как перед ним осуществлял манёвр поворота на Суворова другой участник движения. «Хонда», шедшая по главной дороге, влетела в бочину «Ниссана». От удара её развернуло. «Стрельнувшие» в «Хонде» передние подушки безопасности не защитили от повреждения сидевшую на пассажирском сидении маму водительницы иномарки. Она серьёзно ударилась о боковую стойку авто. К сожалению, боковых подушек безопасности в конструкции этой модели «Хонда Капа» не предусмотрено.

Приехавшие на место происшествия медики скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь и, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, приняли решение о её госпитализации.

Водители столкнувшихся транспортных средств в ДТП не пострадали.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

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