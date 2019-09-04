В День города молодежный центр «100 друзей» дарит бердчанам праздничную программу

Игры, мастер-классы, эстафеты пройдут 7 сентября с 12.00 до 18.00 в городском парке. В городском парке вас ждут: мастер-классы, программа интерактивной этностудии «Дом русских сказок», шуточно-спортивная эстафета. На танцевальной площадке — веселые игры, цирковое шоу, рисунки на асфальте, концертную программу, танцевальный батл! Вы сможете построить город мечты из воздушных шаров и даже потанцевать с конем Юлием!
Игры, мастер-классы, эстафеты пройдут 7 сентября с 12.00 до 18.00 в городском парке.
В городском парке вас ждут: мастер-классы, программа интерактивной этностудии «Дом русских сказок», шуточно-спортивная эстафета.
На танцевальной площадке — веселые игры, цирковое шоу, рисунки на асфальте, концертную программу, танцевальный батл! Вы сможете построить город мечты из воздушных шаров и даже потанцевать с конем Юлием!