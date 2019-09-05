Нашёл напавшего на школьницу мужчину её отец

Об этом Иван Почевалов сообщил 4 сентября на своей страничке ВКонтакте. Полиция объявила подозреваемого в официальный розыск. Напомним, что накануне бердчанин разместил в одной из групп WhatsApp видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлён мужчина, идущий мимо магазина, где установлена камера, к дому № 37, где проживает семейство Почеваловых. — Этот человек напал на мою дочь в подъезде 1 сентября, — рассказал Иван сайту «Свидетель», комментируя видеозапись. После обнародования видео на сайте «Свидетеля» и ВКонтакте одна из пользователей соцсети опознала в мужчине из «кино» разносчика рекламных листовок. Девушка позвонила Ивану и рассказала, что видела данного субъекта за раскладкой «рекламок» в гаражах. Ивану удалось найти листовку, про которую сообщила ему наблюдательная пользователь соцсети. Созвонился с фирмой, указанной в ней. А спустя некоторое время на его личной страничке ВКонтакте появилась запись следующего содержания: — Всем привет. Хочу выразить благодарность всем за помощь и участие. У меня уже есть его телефон, зовут <удалено редакцией>. Живет эта тварь в самом центре нашего города на ул. <удалено редакцией>. Взять его, дело времени. Удалённые редакцией «Свидетеля» персональные данные мужчины, который, по мнению Ивана Почевалова, напал на его дочь 1 сентября, оставим пока за кадром. Всю добытую в ходе собственного расследования информацию отец 17-летней девушки передал в тот же день полицейским. «Взять его» — это именно дело рук правоохранителей, которые, как сообщал сайт «Свидетель» со ссылкой на Ивана, расследуют произошедшее пока без должного энтузиазма. — Вчера же вечером мне отзвонился участковый. Сказал, что личность его они установили и объявят в официальный розыск, как того требует законодательство, — так прокомментировал Иван реакцию полицейских на предъявленные им результаты его собственного расследования. Фото из архива редакции
Об этом Иван Почевалов сообщил 4 сентября на своей страничке ВКонтакте.
Полиция объявила подозреваемого в официальный розыск.
Напомним, что накануне бердчанин разместил в одной из групп WhatsApp видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлён мужчина, идущий мимо магазина, где установлена камера, к дому № 37, где проживает семейство Почеваловых.
— Этот человек напал на мою дочь в подъезде 1 сентября, — рассказал Иван сайту «Свидетель», комментируя видеозапись.
После обнародования видео на сайте «Свидетеля» и ВКонтакте одна из пользователей соцсети опознала в мужчине из «кино» разносчика рекламных листовок. Девушка позвонила Ивану и рассказала, что видела данного субъекта за раскладкой «рекламок» в гаражах. Ивану удалось найти листовку, про которую сообщила ему наблюдательная пользователь соцсети. Созвонился с фирмой, указанной в ней.
А спустя некоторое время на его личной страничке ВКонтакте появилась запись следующего содержания:
— Всем привет. Хочу выразить благодарность всем за помощь и участие. У меня уже есть его телефон, зовут <удалено редакцией>. Живет эта тварь в самом центре нашего города на ул. <удалено редакцией>. Взять его, дело времени.
Удалённые редакцией «Свидетеля» персональные данные мужчины, который, по мнению Ивана Почевалова, напал на его дочь 1 сентября, оставим пока за кадром. Всю добытую в ходе собственного расследования информацию отец 17-летней девушки передал в тот же день полицейским.
«Взять его» — это именно дело рук правоохранителей, которые, как сообщал сайт «Свидетель» со ссылкой на Ивана, расследуют произошедшее пока без должного энтузиазма.
— Вчера же вечером мне отзвонился участковый. Сказал, что личность его они установили и объявят в официальный розыск, как того требует законодательство, — так прокомментировал Иван реакцию полицейских на предъявленные им результаты его собственного расследования.
Фото из архива редакции