Нашёл напавшего на школьницу мужчину её отец
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Нашёл напавшего на школьницу мужчину её отец

4:40:009/5/2019
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Об этом Иван Почевалов сообщил 4 сентября на своей страничке ВКонтакте.

Полиция объявила подозреваемого в официальный розыск.

Напомним, что накануне бердчанин разместил в одной из групп WhatsApp видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлён мужчина, идущий мимо магазина, где установлена камера, к дому № 37, где проживает семейство Почеваловых.

— Этот человек напал на мою дочь в подъезде 1 сентября, — рассказал Иван сайту «Свидетель», комментируя видеозапись.

После обнародования видео на сайте «Свидетеля» и ВКонтакте одна из пользователей соцсети опознала в мужчине из «кино» разносчика рекламных листовок. Девушка позвонила Ивану и рассказала, что видела данного субъекта за раскладкой «рекламок» в гаражах. Ивану удалось найти листовку, про которую сообщила ему наблюдательная пользователь соцсети. Созвонился с фирмой, указанной в ней.

А спустя некоторое время на его личной страничке ВКонтакте появилась запись следующего содержания:

— Всем привет. Хочу выразить благодарность всем за помощь и участие. У меня уже есть его телефон, зовут <удалено редакцией>. Живет эта тварь в самом центре нашего города на ул. <удалено редакцией>. Взять его, дело времени.

Удалённые редакцией «Свидетеля» персональные данные мужчины, который, по мнению Ивана Почевалова, напал на его дочь 1 сентября, оставим пока за кадром. Всю добытую в ходе собственного расследования информацию отец 17-летней девушки передал в тот же день полицейским.

«Взять его» — это именно дело рук правоохранителей, которые, как сообщал сайт «Свидетель» со ссылкой на Ивана, расследуют произошедшее пока без должного энтузиазма.

— Вчера же вечером мне отзвонился участковый. Сказал, что личность его они установили и объявят в официальный розыск, как того требует законодательство, — так прокомментировал Иван реакцию полицейских на предъявленные им результаты его собственного расследования.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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