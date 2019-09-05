Жители переулка Горького в Бердске хотят ясности от власти

Они против готовящегося к принятию генерального плана развития города в части сноса их домов и застройки территории. Со своей головной болью «протестанты» пришли на приём по личным вопросам к депутату Николаю Сычёву. Итоги встречи сайту «Свидетель» прокомментировали активистка Любовь Толстикова, представляющая интересы жителей переулка Горького и собственно сам депутат. — Как только подпишут новый генплан, а по нему на месте наших домов планируется многоэтажная застройка, уверены, что все мы потеряем в цене своего жилья. В настоящее время у нас есть выбор. Захотели — пошли жить в квартире, продав свой дом, захотели — остались на земле. Но как только поменяют с принятием генплана статус нашей земли — никто уже не поедет в наши дома, мы просто не сможем их продать по более выгодной цене. Реализация генплана может затянуться на годы, а я, допустим, хочу родить ещё детей, хочу построить второй этаж. А кто мне даст узаконить свою жилплощадь? Я же её расширю и мне скажут, что я сделала это намеренно, чтобы «навариться», увеличить компенсацию за свой дом. А как, простите меня, мне жить эти 20 лет? Частные дома, которые предполагается снести под расширение дороги на улице Горького, по мнению бердчанки, — другой вопрос. — Здесь будут строить девятиэтажки. Представьте, сколько будет квартир в них на месте снесённых восьми частных домов? Какая будет прибыль колоссальная? А у нас в переулке: какой выбор? Нас лишают выбора, с нами не советуются, за нас решают, никто не говорит, как будет происходить процедура сноса. Это неправильно, я так считаю. Это нарушение наших прав, прав на частную собственность. Вот мы сейчас сидели и обсуждали эти вопросы с нашим депутатом. Нам всем интересно узнать. Наш мэр говорил, что никто не приедет с бульдозером. Это понятно. Мы понимаем, что нам дадут компенсацию. Вопрос в другом. Вот я постелю, скажем, дорогущий ламинат. Мне его никто не оплатит. Все знают, что ремонт — это дорого. А мне что, жить без ремонта все эти годы? Ждать, когда мне предложат переехать в трёшку, допустим… Как мне-то жить? Почему проблемы города решают за счёт отдельно взятой нашей улицы? Это неправильно. Должны быть какие-то компромиссы. И именно с жителями, а не просто рассматривать все эти вопросы в кабинетах чиновников. На предстоящей сессии, по представлению Любови Толстиковой и других жителей переулка Горького, вопрос с утверждением генплана уже решён. Дело за поднятием депутатских рук «за». — Комиссией рассмотрено, комиссией одобрено. Но у нас вопросы остаются. К примеру, многие жители домов частного сектора, подлежащих сносу в соответствии с генпланом, на сегодняшний день неизвестно, судя по комментариям чиновников, сколько таких домов предполагается к сносу. — Есть информация, что будут сносить 115 домов. Каких конкретно? На каких улицах, какие номера? Это так делается, чтобы люди не ходили, не протестовали? С этой целью делается? — вопрошает Любовь Толстикова. — Почему нельзя объяснить людям заранее? Чтобы люди были спокойными, не слушали слухи, а знали, что всё делается в рамках закона. Например, на заседании комиссии нас уверили, что переулок Горького не подпадает под снос. В какой момент изменились планы? И сейчас на схеме мы обозначены красным квадратиком, который обозначает восьмиэтажный дом. — Эти проблемы я знал и ранее, постоянно выезжаю на округ и общаюсь с людьми. Более того, сам не раз обращался по данной проблеме и в администрацию, и в приёмную президента, — комментирует ситуацию сайту «Свидетель» депутат горсовета Николай Сычёв, на приём по личным вопросам к которому пришло необычно много — двадцать человек — избирателей его округа. — Я их выслушал, зачитал ответы на мои обращения к администрации и президенту Российской федерации, заключение публичных слушаний и постановление комиссии по разработке генерального плана. После чего депутат внимательно выслушал позицию пришедших на встречу избирателей и их претензии к генплану до 2040 года, который планируется принять 26 сентября на депутатской сессии. Сычёв солидарен со своими избирателями. Ему, как и им, непонятно: почему комиссия не услышала голоса бердчан, высказанного на публичных слушаниях? — Администрация сделала заключение, которое ей выгодно, — считает Николай Сычёв. Позицию своих избирателей и заданные ими вопросы Николай Сычёв не собирается откладывать в долгий ящик, то бишь до грядущей сессии. — В понедельник на комитете я обязательно выскажу собственную позицию и чаяния моих избирателей. Более того, сегодня-завтра я созвонюсь со своим юристом и мы с ней посоветуемся, какие шаги можно предпринять в защиту интересов жителей моего 17 округа.
Они против готовящегося к принятию генерального плана развития города в части сноса их домов и застройки территории.
Со своей головной болью «протестанты» пришли на приём по личным вопросам к депутату Николаю Сычёву. Итоги встречи сайту «Свидетель» прокомментировали активистка Любовь Толстикова, представляющая интересы жителей переулка Горького и собственно сам депутат.
— Как только подпишут новый генплан, а по нему на месте наших домов планируется многоэтажная застройка, уверены, что все мы потеряем в цене своего жилья. В настоящее время у нас есть выбор. Захотели — пошли жить в квартире, продав свой дом, захотели — остались на земле. Но как только поменяют с принятием генплана статус нашей земли — никто уже не поедет в наши дома, мы просто не сможем их продать по более выгодной цене.
Реализация генплана может затянуться на годы, а я, допустим, хочу родить ещё детей, хочу построить второй этаж. А кто мне даст узаконить свою жилплощадь? Я же её расширю и мне скажут, что я сделала это намеренно, чтобы «навариться», увеличить компенсацию за свой дом. А как, простите меня, мне жить эти 20 лет?
Частные дома, которые предполагается снести под расширение дороги на улице Горького, по мнению бердчанки, — другой вопрос.
— Здесь будут строить девятиэтажки. Представьте, сколько будет квартир в них на месте снесённых восьми частных домов? Какая будет прибыль колоссальная? А у нас в переулке: какой выбор? Нас лишают выбора, с нами не советуются, за нас решают, никто не говорит, как будет происходить процедура сноса. Это неправильно, я так считаю. Это нарушение наших прав, прав на частную собственность.
Вот мы сейчас сидели и обсуждали эти вопросы с нашим депутатом. Нам всем интересно узнать. Наш мэр говорил, что никто не приедет с бульдозером. Это понятно. Мы понимаем, что нам дадут компенсацию. Вопрос в другом. Вот я постелю, скажем, дорогущий ламинат. Мне его никто не оплатит. Все знают, что ремонт — это дорого. А мне что, жить без ремонта все эти годы? Ждать, когда мне предложат переехать в трёшку, допустим… Как мне-то жить? Почему проблемы города решают за счёт отдельно взятой нашей улицы? Это неправильно. Должны быть какие-то компромиссы. И именно с жителями, а не просто рассматривать все эти вопросы в кабинетах чиновников.
На предстоящей сессии, по представлению Любови Толстиковой и других жителей переулка Горького, вопрос с утверждением генплана уже решён. Дело за поднятием депутатских рук «за».
— Комиссией рассмотрено, комиссией одобрено. Но у нас вопросы остаются.
К примеру, многие жители домов частного сектора, подлежащих сносу в соответствии с генпланом, на сегодняшний день неизвестно, судя по комментариям чиновников, сколько таких домов предполагается к сносу.
— Есть информация, что будут сносить 115 домов. Каких конкретно? На каких улицах, какие номера? Это так делается, чтобы люди не ходили, не протестовали? С этой целью делается? — вопрошает Любовь Толстикова. — Почему нельзя объяснить людям заранее? Чтобы люди были спокойными, не слушали слухи, а знали, что всё делается в рамках закона. Например, на заседании комиссии нас уверили, что переулок Горького не подпадает под снос. В какой момент изменились планы? И сейчас на схеме мы обозначены красным квадратиком, который обозначает восьмиэтажный дом.
— Эти проблемы я знал и ранее, постоянно выезжаю на округ и общаюсь с людьми. Более того, сам не раз обращался по данной проблеме и в администрацию, и в приёмную президента, — комментирует ситуацию сайту «Свидетель» депутат горсовета Николай Сычёв, на приём по личным вопросам к которому пришло необычно много — двадцать человек — избирателей его округа. — Я их выслушал, зачитал ответы на мои обращения к администрации и президенту Российской федерации, заключение публичных слушаний и постановление комиссии по разработке генерального плана.
После чего депутат внимательно выслушал позицию пришедших на встречу избирателей и их претензии к генплану до 2040 года, который планируется принять 26 сентября на депутатской сессии.
Сычёв солидарен со своими избирателями. Ему, как и им, непонятно: почему комиссия не услышала голоса бердчан, высказанного на публичных слушаниях?
— Администрация сделала заключение, которое ей выгодно, — считает Николай Сычёв.
Позицию своих избирателей и заданные ими вопросы Николай Сычёв не собирается откладывать в долгий ящик, то бишь до грядущей сессии.
— В понедельник на комитете я обязательно выскажу собственную позицию и чаяния моих избирателей. Более того, сегодня-завтра я созвонюсь со своим юристом и мы с ней посоветуемся, какие шаги можно предпринять в защиту интересов жителей моего 17 округа.
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