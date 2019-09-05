Ушел из жизни главный старейшина Бердска Александр Бояркин

Ровесник Новосибирской области, он принимал участие в освоении целинных и залежных земель на ее территории, отмечен государственной наградой, сообщает пресс-служба городской администрации. Судьба Александра Федоровича тесно переплетена с жизнью Бердска. Он работал на БЭМЗе, занимал должность директора завода «Торгмаш». 5 лет возглавлял бердский горисполком, избирался в депутаты городского Совета и Новосибирского областного Совета народных депутатов. Постоянно избирался в члены бюро горкома КПСС. Его главные жизненные ориентиры позволили ему выстроить свой профессиональный путь так, чтобы от проделанной работы он мог испытывать только чувства гордости и удовлетворения. Память об Александре Федоровиче навсегда запечатлена в истории Бердска. Администрация Бердска и Совет старейшин выражает родным и близким Александра Федоровича глубокие соболезнования. Прощание с Александром Федоровичем состоится 7 сентября. Фото из архива редакции
Ровесник Новосибирской области, он принимал участие в освоении целинных и залежных земель на ее территории, отмечен государственной наградой, сообщает пресс-служба городской администрации.
Судьба Александра Федоровича тесно переплетена с жизнью Бердска. Он работал на БЭМЗе, занимал должность директора завода «Торгмаш». 5 лет возглавлял бердский горисполком, избирался в депутаты городского Совета и Новосибирского областного Совета народных депутатов. Постоянно избирался в члены бюро горкома КПСС.
Его главные жизненные ориентиры позволили ему выстроить свой профессиональный путь так, чтобы от проделанной работы он мог испытывать только чувства гордости и удовлетворения.
Память об Александре Федоровиче навсегда запечатлена в истории Бердска. Администрация Бердска и Совет старейшин выражает родным и близким Александра Федоровича глубокие соболезнования.
Прощание с Александром Федоровичем состоится 7 сентября.
Фото из архива редакции