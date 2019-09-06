Онлайн-тест: что вы знаете об истории Бердска?
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Онлайн-тест: что вы знаете об истории Бердска?

9:00:529/6/2019
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7 сентября Бердск отметит свой 303 день рождения. Проверьте, что вы знаете об истории нашего города.


Спонсор теста — магазин Бердская Медтехника

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Источник: svidetel24.info

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