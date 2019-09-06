Онлайн-тест: что вы знаете об истории Бердска?

7 сентября Бердск отметит свой 303 день рождения. Проверьте, что вы знаете об истории нашего города. В магазине представлены изделия медицинского назначения, медицинские приборы и аппараты для домашнего использования, ортопедические корсеты, бандажи, тонометры, глюкометры, трости, костыли, противоварикозный трикотаж, изделия для ухода за лежачими больными, медицинский инструмент.
Спонсор теста — магазин Бердская Медтехника
7 сентября Бердск отметит свой 303 день рождения. Проверьте, что вы знаете об истории нашего города.
В магазине представлены изделия медицинского назначения, медицинские приборы и аппараты для домашнего использования, ортопедические корсеты, бандажи, тонометры, глюкометры, трости, костыли, противоварикозный трикотаж, изделия для ухода за лежачими больными, медицинский инструмент.