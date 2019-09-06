Фотофакт: В Новом посёлке Бердска коммунальщики разворотили свежий газон

«Круговоротят», считает читательница «Свидетеля», приславшая в редакцию соответствующее фото. — Дождались пока будет брошено последнее семя газона у дороги, отремонтированной по президентской программе «Безопасные и качественные дороги» и… И, как видите, начали копать коммуникации. Не раньше, но позже. — Сейчас ещё отопление включат и перекопают весь посёлок. Как-то всё это, как в старом советском анекдоте. Сперва дорогу отремонтируют, следом — идут «коммуникаторы» с лопатами и коммунальщики с отбойными молотками, после чего на авансцену выкатывается дорожный каток и закатывает дорогу в асфальт. Такой вот новопоселковый круговорот получается. Фото читательницы
«Круговоротят», считает читательница «Свидетеля», приславшая в редакцию соответствующее фото.
— Дождались пока будет брошено последнее семя газона у дороги, отремонтированной по президентской программе «Безопасные и качественные дороги» и… И, как видите, начали копать коммуникации.
Не раньше, но позже.
— Сейчас ещё отопление включат и перекопают весь посёлок.
Как-то всё это, как в старом советском анекдоте. Сперва дорогу отремонтируют, следом — идут «коммуникаторы» с лопатами и коммунальщики с отбойными молотками, после чего на авансцену выкатывается дорожный каток и закатывает дорогу в асфальт.
Такой вот новопоселковый круговорот получается.
Фото читательницы