Начали судить обвиняемых в угоне автокрана и «КамАЗа» мужчин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Это скрывают от жителей ФранцииЭто скрывают от жителей ФранцииНаконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Больше на nouvellesfrance.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

Начали судить обвиняемых в угоне автокрана и «КамАЗа» мужчин

3:34:319/6/2019
0

<div></div>

5 сентября судья Татьяна Васюхневич приступила к рассмотрению уголовного дела Виталия Евтеева, Алексея Ручимского и Сергея Хорикова.

Подсудимых обвиняют в угоне автокрана и самосвала «КамАЗ». В обвинительном заключении указано, что они совершили преступление 12 июня 2018 года с 12.00 до 12.20. Транспорт был припаркован в Речкуновской зоне отдыха, 5а на территории ООО «Спартанец». Этой фирме на ответственное хранение передала спецтехнику барнаульская фирма «Сибстройпуть». Сейчас владелец спецтехники находится на стадии банкротства, и угнанную технику планировали продать на аукционе. Её стоимость следствие оценило 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером ущерба.

В обвинении указано, что Виталий Евтеев и Алексей Ручимский действовали группой лиц по предварительному сговору. Для осуществления задуманного они привели в рабочее состояние аккумуляторы и заправили машины топливом. Ключи зажигания злоумышленники получили неустановленным способом. После угона они доставили технику в Искитим на территорию УК «Риал+», принадлежащую Сергею Хорикову. Там рабочие, не подозревающие о преступлении, перекрасили автокран и срезали с него идентификационные номера. По версии обвинения, так Сергей Николаевич стал пособником в совершении преступления. Он заранее пообещал купить украденную спецтехнику. Её обнаружили полицейские на территории УК. Позже спецтехнику передали «Сибстройпуть».

Когда Виталий Евтеев узнал о задержании Сергея Хорикова, он нашёл двух мужчин, согласившихся за 20 тыс. и 10 тыс. рублей сказать, что это они перегоняли спецтехнику. Однако следствие признало показания ложными. А Виталию Бисолтовичу вменили ещё эпизод за подкуп свидетелей. Он признал себя в нём виновным, но при этом пояснил, что «помогал, а не пытался ввести в заблуждение». По поводу угона Виталий Евтеев заявил, что лишь выполнял просьбу своего работодателя. Такая же позиция и у Алексея Ручимского. По словам подсудимого, для него это был обычный рабочий день.

— Кража — это тайное хищение имущества, а мы действовали среди белого дня. Следствие проведено необъективно, и многие факты скрыты, — заявил Алексей Ручимский.

Намерен доказывать свою невиновность и Сергей Хориков. Суду предстоит допросить подсудимых, свидетелей и изучить доказательства по делу. Следующее заседание по делу назначено на 26 сентября.

Фигуранты дела

Алексею Ручимкому 44 года. Он работал в СТО Первомайского района. Ранее судим, жил в гражданском браке. Имеет дочь.

Виталию Евтееву 45 лет. До ареста он нигде не работал. Ранее был судим. Женат, имеет двоих детей.

Сергею Хорикову 50 лет. Он возглавлял СТО.

Все они жили в Искитиме. Сейчас Алексей Ручимский и Виталий Евтеев находятся в следственном изоляторе, а Сергею Хорикову избрана мера пресечения в виде запрета покидать место жительство после определённого времени.

Виталию Евтееву предъявлено обвинение по ст.309 ч.1 (подкуп свидетеля); ст.158 ч.4 п. б (кража в особо крупном размере) УК РФ. Алексею Ручимскому по ст.158 ч.4 п. б УК РФ. Сергею Хорикову по ст.326 ч.1 (подделка и уничтожение идентификационного номера транспортного средства); ст.33 ч.5 — ст.158 ч.4 п. б УК РФ (соучастие в краже).

Фото автора

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    8:28:19 2/24/2021
    Правнучка маршала Жукова сбила на Lexus пешехода в Москве: Пострадавший попал в больницу
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    8:20:29 2/24/2021
    Гадания и ритуалы в Полнолуние 27 февраля на суженого, деньги и любовь
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    8:18:07 2/24/2021
    Путин увеличил штрафы за неповиновение полиции и ФСБ. Закон подписан
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    7:59:22 2/24/2021
    Туристы завезли опасную лихорадку с Мальдив в Новосибирск
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    7:50:15 2/24/2021
    Лунный календарь посева рассады на 25 февраля 2021 года
    БердскШтормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики
    7:39:46 2/24/2021
    Штормовой ветер обещают в Бердске 25 февраля синоптики
    Путин: против России готовятся провокации
    7:09:08 2/24/2021
    Путин: против России готовятся провокации
    Дмитрий Нагиев высказался против срочной службы в армии: "Против мен шли табуретками"
    6:59:01 2/24/2021
    Дмитрий Нагиев высказался против срочной службы в армии: "Против мен шли табуретками"
    Точный гороскоп на четверг 25 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
    6:50:17 2/24/2021
    Точный гороскоп на четверг 25 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
    Станцевал полуголый студент на Мамаевом кургане и попал под уголовную статью
    6:41:00 2/24/2021
    Станцевал полуголый студент на Мамаевом кургане и попал под уголовную статью