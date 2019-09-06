Начали судить обвиняемых в угоне автокрана и «КамАЗа» мужчин

5 сентября судья Татьяна Васюхневич приступила к рассмотрению уголовного дела Виталия Евтеева, Алексея Ручимского и Сергея Хорикова. Подсудимых обвиняют в угоне автокрана и самосвала «КамАЗ». В обвинительном заключении указано, что они совершили преступление 12 июня 2018 года с 12.00 до 12.20. Транспорт был припаркован в Речкуновской зоне отдыха, 5а на территории ООО «Спартанец». Этой фирме на ответственное хранение передала спецтехнику барнаульская фирма «Сибстройпуть». Сейчас владелец спецтехники находится на стадии банкротства, и угнанную технику планировали продать на аукционе. Её стоимость следствие оценило 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером ущерба. В обвинении указано, что Виталий Евтеев и Алексей Ручимский действовали группой лиц по предварительному сговору. Для осуществления задуманного они привели в рабочее состояние аккумуляторы и заправили машины топливом. Ключи зажигания злоумышленники получили неустановленным способом. После угона они доставили технику в Искитим на территорию УК «Риал+», принадлежащую Сергею Хорикову. Там рабочие, не подозревающие о преступлении, перекрасили автокран и срезали с него идентификационные номера. По версии обвинения, так Сергей Николаевич стал пособником в совершении преступления. Он заранее пообещал купить украденную спецтехнику. Её обнаружили полицейские на территории УК. Позже спецтехнику передали «Сибстройпуть». Когда Виталий Евтеев узнал о задержании Сергея Хорикова, он нашёл двух мужчин, согласившихся за 20 тыс. и 10 тыс. рублей сказать, что это они перегоняли спецтехнику. Однако следствие признало показания ложными. А Виталию Бисолтовичу вменили ещё эпизод за подкуп свидетелей. Он признал себя в нём виновным, но при этом пояснил, что «помогал, а не пытался ввести в заблуждение». По поводу угона Виталий Евтеев заявил, что лишь выполнял просьбу своего работодателя. Такая же позиция и у Алексея Ручимского. По словам подсудимого, для него это был обычный рабочий день. — Кража — это тайное хищение имущества, а мы действовали среди белого дня. Следствие проведено необъективно, и многие факты скрыты, — заявил Алексей Ручимский. Намерен доказывать свою невиновность и Сергей Хориков. Суду предстоит допросить подсудимых, свидетелей и изучить доказательства по делу. Следующее заседание по делу назначено на 26 сентября. Алексею Ручимкому 44 года. Он работал в СТО Первомайского района. Ранее судим, жил в гражданском браке. Имеет дочь. Виталию Евтееву 45 лет. До ареста он нигде не работал. Ранее был судим. Женат, имеет двоих детей. Сергею Хорикову 50 лет. Он возглавлял СТО. Все они жили в Искитиме. Сейчас Алексей Ручимский и Виталий Евтеев находятся в следственном изоляторе, а Сергею Хорикову избрана мера пресечения в виде запрета покидать место жительство после определённого времени. Виталию Евтееву предъявлено обвинение по ст.309 ч.1 (подкуп свидетеля); ст.158 ч.4 п. б (кража в особо крупном размере) УК РФ. Алексею Ручимскому по ст.158 ч.4 п. б УК РФ. Сергею Хорикову по ст.326 ч.1 (подделка и уничтожение идентификационного номера транспортного средства); ст.33 ч.5 — ст.158 ч.4 п. б УК РФ (соучастие в краже). Фото автора
Фигуранты дела
5 сентября судья Татьяна Васюхневич приступила к рассмотрению уголовного дела Виталия Евтеева, Алексея Ручимского и Сергея Хорикова.
Подсудимых обвиняют в угоне автокрана и самосвала «КамАЗ». В обвинительном заключении указано, что они совершили преступление 12 июня 2018 года с 12.00 до 12.20. Транспорт был припаркован в Речкуновской зоне отдыха, 5а на территории ООО «Спартанец». Этой фирме на ответственное хранение передала спецтехнику барнаульская фирма «Сибстройпуть». Сейчас владелец спецтехники находится на стадии банкротства, и угнанную технику планировали продать на аукционе. Её стоимость следствие оценило 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером ущерба.
В обвинении указано, что Виталий Евтеев и Алексей Ручимский действовали группой лиц по предварительному сговору. Для осуществления задуманного они привели в рабочее состояние аккумуляторы и заправили машины топливом. Ключи зажигания злоумышленники получили неустановленным способом. После угона они доставили технику в Искитим на территорию УК «Риал+», принадлежащую Сергею Хорикову. Там рабочие, не подозревающие о преступлении, перекрасили автокран и срезали с него идентификационные номера. По версии обвинения, так Сергей Николаевич стал пособником в совершении преступления. Он заранее пообещал купить украденную спецтехнику. Её обнаружили полицейские на территории УК. Позже спецтехнику передали «Сибстройпуть».
Когда Виталий Евтеев узнал о задержании Сергея Хорикова, он нашёл двух мужчин, согласившихся за 20 тыс. и 10 тыс. рублей сказать, что это они перегоняли спецтехнику. Однако следствие признало показания ложными. А Виталию Бисолтовичу вменили ещё эпизод за подкуп свидетелей. Он признал себя в нём виновным, но при этом пояснил, что «помогал, а не пытался ввести в заблуждение». По поводу угона Виталий Евтеев заявил, что лишь выполнял просьбу своего работодателя. Такая же позиция и у Алексея Ручимского. По словам подсудимого, для него это был обычный рабочий день.
— Кража — это тайное хищение имущества, а мы действовали среди белого дня. Следствие проведено необъективно, и многие факты скрыты, — заявил Алексей Ручимский.
Намерен доказывать свою невиновность и Сергей Хориков. Суду предстоит допросить подсудимых, свидетелей и изучить доказательства по делу. Следующее заседание по делу назначено на 26 сентября.
Алексею Ручимкому 44 года. Он работал в СТО Первомайского района. Ранее судим, жил в гражданском браке. Имеет дочь.
Виталию Евтееву 45 лет. До ареста он нигде не работал. Ранее был судим. Женат, имеет двоих детей.
Сергею Хорикову 50 лет. Он возглавлял СТО.
Все они жили в Искитиме. Сейчас Алексей Ручимский и Виталий Евтеев находятся в следственном изоляторе, а Сергею Хорикову избрана мера пресечения в виде запрета покидать место жительство после определённого времени.
Виталию Евтееву предъявлено обвинение по ст.309 ч.1 (подкуп свидетеля); ст.158 ч.4 п. б (кража в особо крупном размере) УК РФ. Алексею Ручимскому по ст.158 ч.4 п. б УК РФ. Сергею Хорикову по ст.326 ч.1 (подделка и уничтожение идентификационного номера транспортного средства); ст.33 ч.5 — ст.158 ч.4 п. б УК РФ (соучастие в краже).
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