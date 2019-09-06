Горят склады Сибирской текстильной мануфактуры в Бердске

Людей из здания эвакуировали. Сообщение о возгорании склада компании «СТМ», который находится на улице Ленина, 89/2 на территории бывшего радиозавода, поступил в оперативные подразделения в 16.20. Через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчёты, бригада медиков и полиция. Склад находится на третьем этаже одного из цехов. Люди, заметившие задымление, самостоятельно вышли из помещения. Часть людей, находившихся двумя этажами ниже, вывели пожарные. На месте работают несколько пожарных автомобилей. Двое огнеборцев тушат помещение склада с автолестницы, другая часть вошла в здание, на третьем этаже пожарные бьют стекла. Сотрудник полиции отгоняет зевак, которые норовят подойти поближе. Работники рассказывают представителям МЧС о том, где и как всё произошло, уточняют детали планировки. Из здания выбежал один из пожарных и сообщил о том, что в помещении, возможно, имеются газовые баллоны. На момент прибытия бригады «скорой» пострадавших не было: за помощью к медикам никто не обращался. Работы на месте возгорания продолжаются.
Людей из здания эвакуировали.
Сообщение о возгорании склада компании «СТМ», который находится на улице Ленина, 89/2 на территории бывшего радиозавода, поступил в оперативные подразделения в 16.20. Через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчёты, бригада медиков и полиция. Склад находится на третьем этаже одного из цехов. Люди, заметившие задымление, самостоятельно вышли из помещения. Часть людей, находившихся двумя этажами ниже, вывели пожарные. На месте работают несколько пожарных автомобилей. Двое огнеборцев тушат помещение склада с автолестницы, другая часть вошла в здание, на третьем этаже пожарные бьют стекла. Сотрудник полиции отгоняет зевак, которые норовят подойти поближе.
Работники рассказывают представителям МЧС о том, где и как всё произошло, уточняют детали планировки. Из здания выбежал один из пожарных и сообщил о том, что в помещении, возможно, имеются газовые баллоны. На момент прибытия бригады «скорой» пострадавших не было: за помощью к медикам никто не обращался. Работы на месте возгорания продолжаются.
Александра Бурковская, фото и видео автора