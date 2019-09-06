Горела бытовка на старой штрафстоянке МВД России по Бердску

По сообщению очевидцев, в огне погиб человек, находившийся в ней. О пожаре на территории отдела МВД РФ по Бердску сайту «Свидетель» сообщили очевидцы. Он начался, по их словам, сегодня, 6 сентября, примерно в 20.00. — Загорелась бытовка на бывшей штрафстоянке, которая расположена на территории отдела полиции на Пушкина, 35, — рассказывает Максим, проживающий по соседству на улице Чернышевского. – Мы вызвали пожарных, те приехали и тушили огонь. Поборов пламя, пожарные вышли из бытовки и сказали, что там в огне погиб человек. — Нам сказали ожидать скорую и криминалистов, — рассказывает Максим. В бытовке, по словам очевидца, были двое. — Один – местный бомж, он здесь жил – он пострадал. Второй, к сожалению, из огня не вышел. Пожар начался минуты за три до того, что вы видите на видео. В настоящее время на месте, по словам Максима, выставлено полицейское оцепление. Одна пожарка отработала и уехала. Второй экипаж пожарной службы продолжает ликвидировать возгорание. Место происшествия оцеплено полицейскими. Прокомментировать оперативно ситуацию на этот час сайту «Свидетель» не удалось. Подробности – позже. Фото и видео Максима Суборова
По сообщению очевидцев, в огне погиб человек, находившийся в ней.
О пожаре на территории отдела МВД РФ по Бердску сайту «Свидетель» сообщили очевидцы. Он начался, по их словам, сегодня, 6 сентября, примерно в 20.00.
— Загорелась бытовка на бывшей штрафстоянке, которая расположена на территории отдела полиции на Пушкина, 35, — рассказывает Максим, проживающий по соседству на улице Чернышевского. – Мы вызвали пожарных, те приехали и тушили огонь.
Поборов пламя, пожарные вышли из бытовки и сказали, что там в огне погиб человек.
— Нам сказали ожидать скорую и криминалистов, — рассказывает Максим.
В бытовке, по словам очевидца, были двое.
— Один – местный бомж, он здесь жил – он пострадал. Второй, к сожалению, из огня не вышел.
Пожар начался минуты за три до того, что вы видите на видео. В настоящее время на месте, по словам Максима, выставлено полицейское оцепление. Одна пожарка отработала и уехала. Второй экипаж пожарной службы продолжает ликвидировать возгорание. Место происшествия оцеплено полицейскими.
Прокомментировать оперативно ситуацию на этот час сайту «Свидетель» не удалось. Подробности – позже.
Фото и видео Максима Суборова