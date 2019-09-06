Погиб человек в сгоревшей бытовке на старой штрафстоянке МВД России по Бердску

По сообщению очевидцев, в огне погиб человек, находившийся в ней. О пожаре на территории отдела МВД РФ по Бердску сайту «Свидетель» сообщили очевидцы. Он начался, по их словам, сегодня, 6 сентября, примерно в 20.00. — Загорелась бытовка на бывшей штрафстоянке, которая расположена на территории отдела полиции на Пушкина, 35, — рассказывает Максим, проживающий по соседству на улице Чернышевского. – Мы вызвали пожарных, те приехали и тушили огонь. — Поборов открытый огонь, пожарные вышли из бытовки и сказали очевидцам, что там в огне погиб человек. — Нам сказали ожидать скорую и криминалистов, — рассказывает Максим. Пожар начался минуты за три до того, что вы видите на видео. В настоящее время на месте, по словам Максима, выставлено полицейское оцепление. Одна пожарка отработала и уехала. Второй экипаж пожарной службы продолжает ликвидировать возгорание. Место происшествия оцеплено полицейскими. Получить комментарий от спецслужб оперативносайту «Свидетель» не удалось. Подробности – в ближайшее время.
По сообщению очевидцев, в огне погиб человек, находившийся в ней.
О пожаре на территории отдела МВД РФ по Бердску сайту «Свидетель» сообщили очевидцы. Он начался, по их словам, сегодня, 6 сентября, примерно в 20.00.
— Загорелась бытовка на бывшей штрафстоянке, которая расположена на территории отдела полиции на Пушкина, 35, — рассказывает Максим, проживающий по соседству на улице Чернышевского. – Мы вызвали пожарных, те приехали и тушили огонь.
— Поборов открытый огонь, пожарные вышли из бытовки и сказали очевидцам, что там в огне погиб человек.
— Нам сказали ожидать скорую и криминалистов, — рассказывает Максим.
Пожар начался минуты за три до того, что вы видите на видео. В настоящее время на месте, по словам Максима, выставлено полицейское оцепление. Одна пожарка отработала и уехала. Второй экипаж пожарной службы продолжает ликвидировать возгорание. Место происшествия оцеплено полицейскими.
Получить комментарий от спецслужб оперативносайту «Свидетель» не удалось. Подробности – в ближайшее время.
Фото и видео Максима Суборова