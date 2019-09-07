Боец Росгвардии попал в ДТП на перекрёстке в Бердске

Авария произошла поздно вечером 6 сентября на аварийно-опасном пересечении улиц Ленина и Красная Сибирь. — Водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по улице Ленина со стороны Изумрудного и, поворачивая на перекрёстке налево в сторону Комсомольской, из-за встречных автомобилей не заметил автомобиль «Тойота Раум», с которым произошло столкновение, — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин. В результате водитель «Тойота Королла», который, по словам аваркома, является военнослужащим Росгвардии, вину на месте признавать отказался. — В столкновении пострадали его жена и подруга, находившиеся в его автомобиле. Женщины ударились головами, но от госпитализации они отказались, — уточнил аварком. Оформляли ДТП, по словам Сироткина, инспекторы ДПС ГИБДД региона.
Авария произошла поздно вечером 6 сентября на аварийно-опасном пересечении улиц Ленина и Красная Сибирь.
— Водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по улице Ленина со стороны Изумрудного и, поворачивая на перекрёстке налево в сторону Комсомольской, из-за встречных автомобилей не заметил автомобиль «Тойота Раум», с которым произошло столкновение, — рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин.
В результате водитель «Тойота Королла», который, по словам аваркома, является военнослужащим Росгвардии, вину на месте признавать отказался.
— В столкновении пострадали его жена и подруга, находившиеся в его автомобиле. Женщины ударились головами, но от госпитализации они отказались, — уточнил аварком.
Оформляли ДТП, по словам Сироткина, инспекторы ДПС ГИБДД региона.
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