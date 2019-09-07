Праздник в День города проходит в городском парке Бердска

В 12.00 молодёжный центр «Сто друзей» начал свою развлекательную программу. На аллеях парка детей и взрослых ждёт масса весёлых и увлекательных мероприятий. Здесь проходят мастер-классы по керамике, рисованию, оригами, интерактивные игры и цирковое выступление. Из воздушных шаров ребятишки строили город мечты и танцевали с конём Юрием. В ближайшее время все желающие смогут размяться в игре «Лимбо», а потом принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Позже бердчан порадует концертная программа, танцевальный баттл и выступление ВИА «Фаэтон». Сайт «Свидетель» вёл прямую трансляцию из городского парка. Приходите, праздник продлится до самого вечера!
В 12.00 молодёжный центр «Сто друзей» начал свою развлекательную программу.
На аллеях парка детей и взрослых ждёт масса весёлых и увлекательных мероприятий. Здесь проходят мастер-классы по керамике, рисованию, оригами, интерактивные игры и цирковое выступление. Из воздушных шаров ребятишки строили город мечты и танцевали с конём Юрием. В ближайшее время все желающие смогут размяться в игре «Лимбо», а потом принять участие в конкурсе рисунков на асфальте.
Позже бердчан порадует концертная программа, танцевальный баттл и выступление ВИА «Фаэтон».
Сайт «Свидетель» вёл прямую трансляцию из городского парка. Приходите, праздник продлится до самого вечера!
Фото и видео Сергея Болдырева