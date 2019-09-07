Бердчане попробовали пироги из русской печи и чудо-рыбу
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Бердчане попробовали пироги из русской печи и чудо-рыбу

6:01:579/7/2019
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После конкурса хлебопёков всех желающих пригласили на дегустацию.

Семь предприятий нашего города приняли участие в конкурсе хлебов. Особенностью нынешнего года стало участие фирмы «Добрянка» и ИП Бородина. В то же время в состязании не принял участие «Бердский хлебокомбинат», который участвовал в выставке хлебопёков на протяжении многих лет.

Как и раньше, конкурс предусматривал две номинации: хлеб с начинкой и без начинки. Мастера из «Добрянки» решили удивить жюри пирогом с тёртой черёмухой, изготовленным по старорусским рецептам. Вообще, они заверили, что изготавливают свою продукцию в настоящей огромной русской печи. По традиционным рецептам испекли караваи и пекари ИП Лесуновой. Как всегда удивляли креативом зрителей и жюри студенты Бердского политехнического колледжа. Они представили хлебную «чудо-рыбу», на которой изобразили старый Бердск. Изюминкой ИП Бородиной стал хлеб в виде колосьев.

Председатель общественной палаты Марины Щербенёва, входящая в состав жюри, высоко оценила качество всей представленной продукции. Замглавы Бердска по экономике Жанна Шурова поделилась, что не устояла и попробовала всё, хотя и следит за фигурой. Понравилась изделия и бердчанам, подошедшим на дегустацию.

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Источник: svidetel24.info

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