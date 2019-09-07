Новый детский сад подарили жителям Бердска

Детский сад «Кристаллик» стал вторым частным дошкольным учреждением, открывшимся в городе и имеющим популярность среди местных жителей. Череда поздравлений сегодня, 7 сентября, в день рождения Бердска, началась с самого важного подарка: свои двери распахнул детский сад «Кристаллик». Он стал вторым частным детским садом в городе, первый открылся девять лет назад. «Кристаллик-2» построил, а точнее возродил, бизнесмен Виктор Голубев. В советское время в этом месте, на улице Кирова, уже функционировало дошкольное учреждение. В 90-е годы, во время спада рождаемости, его закрыли, а потом в помещение переехала служба соцзащиты. В прошлом году землю с полуразрушенным зданием передали Виктору Голубеву. Сначала, как рассказала заведующая «Кристаликом» Анна Голубева, здание хотели полностью разрушить, но потом решили оставить крепкие стены, достроив некоторые помещения. Теперь в саду находится собственная кухня, дополнительные кабинеты для медслужбы и педагогов, а детсадовцы имеют спортивный и музыкальный залы, футбольную площадку и даже театр со сценой. Присутствующий на открытии такого важного социального объекта мэр Евгений Шестерин назвал проект, воплощённый бизнесменом, «И стар, и млад», ведь Бердск заполучил сразу два важных объекта – помещение для соцзащиты и детский сад. — Вы зайдите туда: это же настоящая сказка! – восторгаются оба родителя маленькой Насти. – Я ходила в этот сад в советские годы. Их старший сын Данил стал одним из первых воспитанников «Кристаллика-1», поэтому выбор сада для Насти вообще не стоял, утверждает мама. Здание включает четыре группы для дошколят, рассчитанные на 120 малышей. При входе на территорию «Кристаллика-2» детей и их родителей встречает башня с часами, которые, по словам Анны Голубевой, символизирует новое время. А рядом установлена скульптура женщины с детьми – подарок для дошколят.
Детский сад «Кристаллик» стал вторым частным дошкольным учреждением, открывшимся в городе и имеющим популярность среди местных жителей.
Череда поздравлений сегодня, 7 сентября, в день рождения Бердска, началась с самого важного подарка: свои двери распахнул детский сад «Кристаллик». Он стал вторым частным детским садом в городе, первый открылся девять лет назад.
«Кристаллик-2» построил, а точнее возродил, бизнесмен Виктор Голубев. В советское время в этом месте, на улице Кирова, уже функционировало дошкольное учреждение. В 90-е годы, во время спада рождаемости, его закрыли, а потом в помещение переехала служба соцзащиты. В прошлом году землю с полуразрушенным зданием передали Виктору Голубеву. Сначала, как рассказала заведующая «Кристаликом» Анна Голубева, здание хотели полностью разрушить, но потом решили оставить крепкие стены, достроив некоторые помещения. Теперь в саду находится собственная кухня, дополнительные кабинеты для медслужбы и педагогов, а детсадовцы имеют спортивный и музыкальный залы, футбольную площадку и даже театр со сценой.
Присутствующий на открытии такого важного социального объекта мэр Евгений Шестерин назвал проект, воплощённый бизнесменом, «И стар, и млад», ведь Бердск заполучил сразу два важных объекта – помещение для соцзащиты и детский сад.
— Вы зайдите туда: это же настоящая сказка! – восторгаются оба родителя маленькой Насти. – Я ходила в этот сад в советские годы.
Их старший сын Данил стал одним из первых воспитанников «Кристаллика-1», поэтому выбор сада для Насти вообще не стоял, утверждает мама. Здание включает четыре группы для дошколят, рассчитанные на 120 малышей.
При входе на территорию «Кристаллика-2» детей и их родителей встречает башня с часами, которые, по словам Анны Голубевой, символизирует новое время. А рядом установлена скульптура женщины с детьми – подарок для дошколят.
Александра Бурковская, фото и видео автора